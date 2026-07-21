Accidentes

Explota una Cocina Provisional por Fuga de Gas en San Andrés Cholula, Puebla

De acuerdo con las autoridades, el encendido de un comal mientras estaba la fuga provocó el siniestro en la junta auxiliar de San Francisco Acatepec.

Explosión Cocina Provisional Fuga Gas San Francisco Acatepec San Andrés Cholula PueblaFuga de Gas Provoca Explosión en Cocina Provisional de San Andrés Cholula, Puebla. Foto: X @SSPPCSnAndresCH

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Incendio en San Francisco Acatepec: una fuga de gas y un comal encendido causaron el siniestro. Conoce las recomendaciones para prevenir estos accidentes en casa.

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