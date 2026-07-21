Explota una Cocina Provisional por Fuga de Gas en San Andrés Cholula, Puebla

La tarde de este lunes 20 de julio de 2026 se registró un incendio en una vivienda derivado de una explosión por una fuga de gas en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

Dicho siniestro ocurrido en la junta auxiliar de San Francisco Acatepec movilizó a los cuerpos de emergencias quienes atendieron el incidente y emitieron recomendaciones a la población para evitarlos.

Explota y se incendia una cocina provisional en San Andrés Cholula, Puebla

Fue aproximadamente a las 13:00 horas de este lunes cuando se reportó una explosión en una cocina provisional de una vivienda en la junta auxiliar de San Francisco Acatepec del municipio de San Andrés Cholula.

Elementos de Cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla, la Coordinación de Protección Civil estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula llegaron al lugar del siniestro para atenderlo.

Las autoridades establecieron que las causas del incidente fueron un comal encendido y una fuga de gas, provocando que varios utensilios de cocina se quemaran, aunque no se reportaron personas lesionadas.

🔥👩🏻‍🚒 Bomberos de #SanAndrésCholula, en coordinación con vulcanos de la @SSPGobPue, atendieron un incendio derivado de una fuga de gas en una cocina provisional, en Acatepec.



🚒 El fuego fue controlado y no hubo lesionados. ✅



🧵 1/2 pic.twitter.com/yROexJpgYm — SSPPC San Andrés Cholula (@SSPPCSnAndresCH) July 20, 2026

Autoridades emiten recomendaciones para evitar incendios y explosiones en viviendas

Tras controlar el fuego y dejar la zona sin riesgos para la población, personal de la SSPPC de San Andrés Cholula emitió las siguientes recomendaciones para evitar este tipo de incidentes:

Revisar periódicamente mangueras, válvulas y conexiones de gas. En caso de detectar olor a gas, evitar encender flamas o interruptores eléctricos, cerrar la llave de paso y solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

Con información de N+

GMAZ