Sentencian con Más de 50 Años de Cárcel a Chema por la Desaparición de Paulina Camargo en Puebla

El Tribunal de Enjuiciamiento resolvió el caso de la desaparición de joven que se encontraba embarazada desde el año 2015, identificada como Paulina Camargo y que nunca fue localizada.

José María "N" quien es investigado desde entonces, finalmente recibió la sentencia de 56 años 6 meses de prisión, luego de que fue la última persona con quien se le vio a la mujer.

Sentencian al exnovio de Paulina Camargo por su desaparición y feminicidio

"Chema" era la pareja sentimental de Paulina Camargo, y fue declarado culpable en días recientes, luego de comprobarse su responsabilidad en la desaparición de la joven, que fue vista por última vez en la zona de La Margarita, donde vivía el hoy sentenciado.

Rocío Limón, madre de Paulina Camargo, informó después de la audiencia para N+ Puebla que por fin se hizo justica para su hija y su nieto. Fue enfática en que desde hace más de 10 años Pau merecía la justicia que llega hasta el día de hoy 17 de julio de 2026.

Paulina Camargo Limón desapareció desde el mes de agosto de 2015, luego de abordar un taxi con José María "N", su novio y hoy sentenciado. Una cámara de seguridad captó el momento y la joven embarazada nunca regresó a su casa.

Con información de N+

JAPR