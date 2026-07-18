Desaparecidos

Sentencian con Más de 50 Años de Cárcel a Chema por la Desaparición de Paulina Camargo en Puebla

José María "N" era la pareja sentimental de Paulina, con quien iba a tener un hijo; la joven no ha sido localizada.

La joven embarazada desapareció en 2015 y nunca encontraron su cuerpo.La joven embarazada desapareció en 2015 y nunca encontraron su cuerpo. Foto: Facebook Justicia para Paulina Camargo

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Después de más de una década, se hace justicia: José María 'N' es sentenciado por la desaparición de Paulina Camargo en Puebla. Conoce los detalles del caso.

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