Seguridad

Se Incendia Fábrica de Cartón en Portales de San Sebastián; No se Reportan Lesionados

El incendio provocó que varias dependencias de seguridad y de servicio acudieran a la zona. Bomberos logran controlar las llamas a tiempo.

La zona fue resguardada.Foto: N+

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Fuerte incendio en Portales de San Sebastián moviliza a bomberos y autoridades. Las llamas fueron controladas sin reportes de heridos.

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