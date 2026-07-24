Se Incendia Fábrica de Cartón en Portales de San Sebastián; No se Reportan Lesionados

Elementos de varias corporaciones de Bomberos, Protección Civil y de Seguridad, se movilizaron tras el reporte de un incendio en una fábrica de cartón, ubicada en la colonia Portales de San Sebastián, en León, Guanajuato.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de las 6 de la tarde, cuando llegó el reporte a la cabina de emergencia, donde se informaba sobre un reporte un incendio en la colonia Portales de San Sebastián.

Esto provocó de inmediato la movilización de elementos de la policía municipal, así como de bomberos y Protección Civil, quienes al llegar, confirmaron que las llamas salían del interior de una fábrica.

Y es que fueron los mismos vecinos de la zona y automovilistas, quienes podían ver desde varios metros de distancia una densa columna de humo negro que comenzaba a alzarse sobre el establecimiento.

Al llegar las diversas corporaciones, de inmediato laboraron en el lugar de los hechos para intentar controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a los inmuebles aledaños, dado lo altamente inflamable del material almacenado.

Evitan incendio en otras fábricas