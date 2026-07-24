Sociedad

¿A Quién Señalan por Invasión de Casas en Colonia del Valle? Afectada Revela Nombre de Mujer

Vecinos de la colonia Del Valle denunciaron invasiones de casas; una afectada reveló el nombre de una presunta implicada

Bloqueo vecinos de la colonia Del Valle.Bloqueo de vecinos de la colonia Del Valle. Foto: Cuartoscuro

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