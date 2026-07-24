¿A Quién Señalan por Invasión de Casas en Colonia del Valle? Afectada Revela Nombre de Mujer

Vecinos de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, realizaron un plantón para exigir acciones contra los presuntos casos de despojo, en N+ te contamos a quién señalan por invasión de casas; una persona afectada reveló el nombre de la presunta implicada.

En ese sentido, una de las afectadas identificó públicamente a una mujer a la que atribuyen su presunta participación en este tipo de hechos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vecina Denuncia Otro Caso de Presunto Despojo de una Casa Familiar en la Colonia del Valle, CDMX

Este viernes, los vecinos llevaron a cabo una protesta en el cruce de Matías Romero y la avenida Coyoacán, donde lo habitantes denunciaron que intentos de invasión de inmuebles se han vuelto recurrentes, por lo que piden respuestas a las autoridades.

¿A quién señalan los vecinos?

Durante el plantón, una vecina identificada como Dane, propietaria de un inmueble ubicado en Matías Romero 57, señaló a Virginia V. G. como presunta responsable del intento de despojo de su vivienda.

Aseguró que la mujer aparece en un directorio público del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) como mediadora privada, información que, afirmó, obtuvo mediante registros oficiales.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado alguna responsabilidad penal en su contra.

El inmueble señalado permanece bajo resguardo de elementos de la Secretaría Ciudadana, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX realizó una inspección en el lugar como parte de la investigación.

Cabe señalar que la Fiscalía capitalina informó que ya investiga un posible despojo en un inmueble de la colonia Del Valle desde el 21 de julio, tras la denuncia de una vecina.

Además, señaló que atendió a los manifestantes, ofreció acompañamiento para presentar denuncias y propuso instalar mesas de trabajo para revisar cada caso de manera individual. Actualmente continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

FBPT