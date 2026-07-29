Seguridad

Joven Detenido por Golpear a una Mujer Sin Motivo Aparente en el Poblado Miguel Alemán

Un joven fue detenido luego de golpear con un palo a una mujer de 63 años, sin motivo aparente en el Poblado Miguel Alemán, zona rural de Hermosillo, Sonora.

Joven Detenido por Golpear a una Mujer Sin Motivo Aparente en el Poblado Miguel AlemánJoven Detenido por Golpear a una Mujer Sin Motivo Aparente en el Poblado Miguel Alemán. Foto: Archivo N+

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Violencia sin sentido en Hermosillo: un joven ataca a una mujer mayor en plena calle. La policía actúa y detiene al agresor. Conoce más sobre este caso.

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