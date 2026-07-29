Joven Detenido por Golpear a una Mujer Sin Motivo Aparente en el Poblado Miguel Alemán

Una mujer de 63 años de edad fue víctima de una agresión cuando caminaba por la vía pública en el poblado Miguel Alemán, en la zona rural poniente de Hermosillo, donde al toparse a un joven, éste la golpeó con un palo en el rostro sin aparente motivo alguno.



El ataque fue reportado alrededor de las 14:05 horas del martes, lo que movilizó a elementos de la Policía Preventiva Municipal hasta el cruce de las calles Ramón Arvizu y Miguel Hidalgo, en la colonia Centro de dicha comisaría.



Al llegar al sitio, los agentes encontraron al joven, al cual detuvieron, mismo que se identificó como Adrián "N", de 25 años de edad, señalado como el presunto responsable de la agresión contra la adulta mayor.

El sujeto la habría sorprendido y sin mediar palabra la golpeó con un palo en la cara

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el sujeto la sorprendió mientras caminaba por el lugar y, sin mediar palabra ni existir provocación alguna, la golpeó en el pómulo izquierdo con un palo, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.



Al sitio también acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención preshospitalaria a la afectada y posteriormente trasladarla a la clínica de salud para su valoración.