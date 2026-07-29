Dan a José Luis “N” 23 Años de Prisión por Pederastia y Abuso de una Menor en Veracruz

Se dio a conocer que un hombre identificado como José Luis “N”, fue condenado a 23 años de prisión y 6 meses por el delito de pederastia agravada y abuso sexual en agravio de una menor.

El fallo fue emitido por un órgano jurisdiccional luego del desahogo de pruebas durante el juicio oral, dentro del proceso penal 353/2022.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron entre los meses de junio y septiembre del año 2022, al interior de un inmueble ubicado en la colonia Unidad y Trabajo, en el municipio de Papantla.

Además de la pena de prisión, el juez ordenó la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado como parte de las sanciones impuestas.

Prisión Preventiva a presunto responsables de diversos delitos en Veracruz

La Fiscalía General del Estado mediante la Fiscalía Regional Cosamaloapan se informó la vinculación a proceso en contra de Sergio “N” , Flor María “N”, como presuntos responsables de los delitos contra las instituciones de seguridad pública y contra otra mujer identificada como Daniela “N”, como presunta responsable de delitos contra la salud.

Según los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación se informó que los hechos tuvieron lugar en un camino que comunica las localidades de Abasolo del Valle, perteneciente al municipio Playa Vicente, y la localidad El Mirador, del municipio de Juan Rodriguez Clara.

Según datos compartidos por la Fiscalía que los ahora vinculados fueron detenidos tras presuntamente haber agredido con armas de fuego a policías que se encontraban realizando sus funciones. Por ellos se les dio la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el marco del proceso penal 103/2026.