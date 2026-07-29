Seguridad

Dan a José Luis “N” 23 Años de Prisión por Pederastia y Abuso de una Menor en Veracruz

Un hombre recibió sentencia de 23 años y 6 meses por los delitos de pederastia agravada y abuso de una menor, se indicó que los hechos ocurrieron en el año 2022.

Sentencia a José Luis "N" por los delitos de pederastia agravada y abuso de una menor en VeracruzSentencia a José Luis "N" por los delitos de pederastia agravada y abuso de una menor en Veracruz. Foto: FGE

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José Luis 'N' recibe 23 años de prisión por pederastia agravada en Papantla. Los hechos ocurrieron en 2022. Detalles del juicio y sanciones en desarrollo.

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