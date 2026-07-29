Prisión Preventiva a Presunto Responsable de Conducir un Vehículo Robado en Veracruz

Este miércoles 29 de julio se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) que se dictó prisión preventiva en contra de un hombre como presunto responsable del delito de detención en posesión de un vehículo con reporte de robo.

En Córdoba, un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra Omar “N”, señalado por la presunta detención en posesión de un vehículo el cual cuenta con reporte de robo en otra entidad.

Según el reporte de los hechos Omar “N” quien fuera director de un periódico local en la ciudad Córdoba, en la zona centro de la entidad de Veracruz, fue detenido el pasado 24 de julio por elementos de la Policía Estatal sobre el bulevar Tratados de Córdoba, en la colonia La Posta, cuando conducía una unidad que presuntamente contaba con reporte de robo en el estado de Puebla.

La Fiscalía Regional Córdoba formuló imputación dentro del proceso penal 393/2026. La continuación de la audiencia quedó programada para el próximo primero de agosto.

Vinculan a Presunto Responsable de Homicidio en Uxpanapa

Tras investigaciones ministeriales la Fiscalía logró vincular a proceso a Martín “N”, como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado cometido en el municipio de Uxpanapa al sur de la estado de Veracruz.

Se dio a conocer que durante la audiencia de continuación se determino que existen datos de pruebas suficientes para establecer su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 18 de julio del año en curso en la localidad La Raya, perteneciente al municipio de Uxpanapa, cuando perdió la vida a causa de impactos de proyectil de arma de fuego.

Se le dio la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 39/2026.