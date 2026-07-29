Seguridad

Prisión Preventiva a Presunto Responsable de Conducir un Vehículo Robado en Veracruz

Omar “N” recibió prisión preventiva luego de ser detenido en días pasados en posesión de un vehículo el cual presenta reporte de robo en la ciudad de Puebla.

La Fiscalía de Veracruz dictó prisión preventiva contra Omar “N” por posesión de un auto robado.La Fiscalía de Veracruz dictó prisión preventiva contra Omar “N” por posesión de un auto robado. Foto: FGE

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Omar 'N', enfrenta prisión preventiva en Córdoba por conducir un vehículo con reporte de robo en Puebla. La audiencia continúa el 1 de agosto.

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