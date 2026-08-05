Sociedad

Incendio Hoy en CDMX: Evacuación por Fuego en Agrícola Oriental, Iztacalco

Un incendio en una vivienda de Agrícola Oriental, en Iztacalco, obligó a evacuar a 20 personas como medida preventiva, sin reportarse afectados

Incendio Hoy en CDMX: Evacuación por Fuego en Agrícola Oriental, IztacalcoElementos de bomberos y policía trabajan en la calle Sur 22, de la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, tras el incendio registrado en una vivienda de la zona. Foto: X / @SGIRPC_CDMX

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