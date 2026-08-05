Incendio Hoy en CDMX: Evacuación por Fuego en Agrícola Oriental, Iztacalco

Un incendio se registró este miércoles en una vivienda ubicada en la calle Sur 22, de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Personal de emergencias controló el fuego y, como medida preventiva, se evacuó a 20 personas.

Daños en la vivienda de Agrícola Oriental

De acuerdo con SGIRPC, el fuego provocó afectaciones en distintos elementos dentro del inmueble. No se reportaron personas lesionadas.

Ubicación: calle Sur 22, colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.

Saldo: sin afectados.

Personas evacuadas: 20, como medida preventiva.

Daños reportados: muebles, acabados y enseres varios.

Estado del incendio: controlado por personal de emergencias.

Evacuación preventiva mientras se controlaba el fuego

La dependencia detalló que, mientras las labores de control avanzaban, se evacuó a 20 personas del área como medida de prevención. No se precisó si los evacuados corresponden únicamente a la vivienda afectada o también a inmuebles colindantes.

SGIRPC emitió recomendaciones tras el incidente, sin especificar en qué consisten.