¿Cuántos Calendarios Escolares Hay de la SEP 2026-2027? Estos Alumnos Tienen Más Clases

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los calendarios oficiales para el ciclo escolar 2026-2027, que no solo incluyen las fechas de inicio y fin de clases, sino también los periodos vacacionales, los días de consejo técnico, días festivos, talleres, entre otros.

¿Cuántos calendarios son? Aquí te contamos por qué hay más de un calendario y también te decimos cuáles alumnos tendrán más clases en el siguiente ciclo escolar.

Calendarios oficiales de la SEP

La SEP publicó en total dos calendarios en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 15 de julio 2026:

Uno corresponde a la educación básica: preescolar, primaria y secundaria. Otro corresponde a la educación normal y formación de maestras y maestros de educación básica.

Ambos son para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los Estados Unidos Mexicanos, pero uno contempla más clases que el otro. Aquí te contamos los detalles.

Calendario escolar 2025-2026 de 185 días

El primer calendario oficial de la SEP, para las escuelas de educación básica, establece que habrá 185 días de clases en el ciclo escolar 2025-2026.

Inicio de clases: Lunes 31 de agosto 2026.

Fin de clases: Viernes 9 de julio 2027.

Vacaciones de invierno: 21 de diciembre 2026 al 5 de enero 2027.

Vacaciones de Semana Santa: 22 de marzo 2027 al 2 de abril 2027.

Calendario escolar 2025-2026 de 190 días

En tanto, las escuelas de educación normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, tendrán 190 días de clases. Estos son los detalles del segundo calendario de la SEP:

Inicio de clases: Lunes 31 de agosto 2026.

Fin de clases: Martes 13 de julio 2027.

Vacaciones de invierno: 21 de diciembre 2026 al 5 de enero 2027.

Vacaciones de Semana Santa: 22 de marzo 2027 al 2 de abril 2027.

Ademas, habrá un periodo de cinco días para exámenes profesionales, que será del 14 al 20 de julio 2027.

SPB