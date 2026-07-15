¿Cuántos Calendarios Escolares Hay de la SEP 2026-2027? Estos Alumnos Tienen Más Clases

Conoce aquí detalles de los calendarios escolares oficiales, correspondientes al periodo 2026-2027

Un alumno durante clases en una escuela primaria de Coahuila en mayo 2021. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUn alumno durante clases en una escuela primaria de Coahuila en mayo 2021. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Conoce los detalles de los calendarios escolares 2026-2027 de la SEP. ¿Qué alumnos tendrán más días de clase? Descúbrelo aquí.

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