Sociedad

Clima en Sonora: Posibilidad de Lluvias Para Este 20 y 21 de Julio de 2026

Hay altra probabilidad de lluvias en Sonora, te compartimos los detalles.

Clima en Sonora: Posibilidad de Lluvias Para Este 20 y 21 de Junio de 2026Foto: N+

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Lluvias en Sonora: Este lunes y martes hay un 60% de probabilidad de precipitaciones.

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