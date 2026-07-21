Clima en Sonora: Posibilidad de Lluvias Para Este 20 y 21 de Julio de 2026

El pronóstico del tiempo para este inicio de semana es de buenas posibilidades que se registren lluvias importantes para las tardes o noches del lunes y martes en gran parte del estado, informó Gilberto Lagarda Vásquez.

El jefe de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua en Sonora, precisó que se mantiene un 60% de posibilidades de lluvias para casi todo el estado estos dos días. Hasta 60 % de probabilidades de lluvias, también calor de más de 45 grados

“El pronóstico viene muy positivo en cuestiones de lluvia, cuando menos este arranque, hoy lunes y mañana martes, hay una alta posibilidad de que se presenten lluvias desde moderadas a fuertes, sobre todo en la zona norte, oriente del estado y la parte sur, también viene incluida en estas condiciones, el centro también viene con condiciones muy favorables de lluvias”.

"Ya el miércoles cambian las condiciones se esperan que las lluvias se recorran hacia el norte y oriente del estado y tengamos un aumento importante de temperaturas, es muy posible que haya zonas del estado, sobre todo en la parte centro, sur y noroeste que alcancen o rebasen los 45 grados para la segunda parte de esta semana”. dijo Gilberto Lagarda Vásquez, Jefe de Meteorología de la Conagua.

Tormentas tropicales en el océano Pacífico

Por otro lado, Gilberto Lagarda informó que hay dos tormentas tropicales en el océano Pacífico, son Elida y Fausto, pero están muy lejos del país y no están generando efectos, por lo que son dos fenómenos solamente estadísticos.