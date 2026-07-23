Hallan a Hombre Muerto en Reynosa; Vecinos Reportaron Gritos Durante la Madrugada

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este jueves 23 de julio de 2026 en la parte trasera de un domicilio ubicado en la colonia San Francisco, en Reynosa, Tamaulipas. De manera preliminar, se informó que el cuerpo presentaba huellas de violencia.
Vecinos del sector señalaron que durante la madrugada escucharon gritos de auxilio provenientes del inmueble. Al salir durante la mañana, encontraron al hombre sin signos vitales y dieron aviso a las autoridades.
Autoridades ya se Encuentran en el Fraccionamiento San Francisco de Reynosa
Elementos de la Guardia Estatal ya se encuentran en el lugar y acordonaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado la identidad de la víctima ni se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.