Seguridad

Hallan a Hombre Muerto en Reynosa; Vecinos Reportaron Gritos Durante la Madrugada

Un hombre fue encontrado muerto en el fraccionamiento San Francisco de Reynosa. Vecinos aseguraron haber escuchado gritos de auxilio durante la madrugada.

Hallan a Hombre Muerto en ReynosaHallan a Hombre Muerto en Reynosa; Vecinos Reportaron Gritos Durante la Madrugada. Foto: N+

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Reynosa en alerta: vecinos reportan gritos y encuentran a un hombre sin vida. Guardia Estatal investiga el violento suceso.

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