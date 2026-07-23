Hallan a Hombre Muerto en Reynosa; Vecinos Reportaron Gritos Durante la Madrugada

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este jueves 23 de julio de 2026 en la parte trasera de un domicilio ubicado en la colonia San Francisco, en Reynosa, Tamaulipas. De manera preliminar, se informó que el cuerpo presentaba huellas de violencia.

Vecinos del sector señalaron que durante la madrugada escucharon gritos de auxilio provenientes del inmueble. Al salir durante la mañana, encontraron al hombre sin signos vitales y dieron aviso a las autoridades.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de una persona sin vida en Calle Santa Lucía con calle San Mateo en el fraccionamiento San Francisco en Reynosa.



En el lugar se mantiene presencia de corporaciones de seguridad para el desarrollo de las diligencias correspondientes.… pic.twitter.com/Et8dSr5YNU — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) July 23, 2026

Autoridades ya se Encuentran en el Fraccionamiento San Francisco de Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal ya se encuentran en el lugar y acordonaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado la identidad de la víctima ni se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.