Seguridad

Autoridades Aseguran Droga, Dinero y un Auto en Tuxpan; Se Reportan Dos Personas Detenidas

En Tuxpan, fuerzas del orden detuvieron a dos personas con sustancias ilícitas, dinero en efectivo y un vehículo, uno sería un objetivo prioritario.

Detienen a dos por posesión de droga, dinero y un automóvil durante un operativo en VeracruzDetienen a dos por posesión de droga, dinero y un automóvil durante un operativo en Veracruz. Foto: N`

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Operativo en Tuxpan: dos detenidos con droga y dinero. Uno sería objetivo prioritario. La investigación sigue en curso.

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