Autoridades Aseguran Droga, Dinero y un Auto en Tuxpan; Se Reportan Dos Personas Detenidas

En un operativo realizado en la colonia Del Valle del municipio de Tuxpan, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) en coordinación con personal de la Policía Estatal detuvieron a dos personas, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México mediante medios electrónicos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cateo en Domicilios de Boca del Río Provoca Molestia de Habitantes

De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención las fuerzas de seguridad aseguraron diversas dosis de la droga conocida como cristal, dinero en efectivo y un vehículo, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

De manera extraoficial ha trascendido que uno de los detenidos sería considerado un objetivo prioritario para las corporaciones de seguridad; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Se presume que uno de los detenidos era un objetivo prioritario

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las personas aseguradas ni los motivos por los que una de ellas tendría la clasificación de objetivo prioritario, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes se encarguen de ampliar la información oficial acerca de este suceso.

Según el reporte de las autoridades señala que este caso permanece bajo investigación y será conforme avancen las diligencias cuando se determine la situación jurídica de los detenidos y se revelen más detalles sobre este operativo que generó alarma entre los habitantes d esa Colonia Del Valle en la ciudad de Tuxpan al norte del estado de Veracruz.

En Minatitlán tras un cateo fueron detenidos tres presuntos delincuentes

Luego de la orden emitida por un juez para catear en una vivienda ubicada sobre la calle Francisco I. Madero, en la colonia Insurgentes Norte, las autoridades ministeriales detuvieron a los tres individuos en flagrancia.

Dos de ellos Juan Antonio "N" y Rodolfo "N", de 27 y 28 años, respectivamente, intentaron escapar avanzando varias cuadras mientras eran perseguidos por elementos ministeriales.

Al ser detenidos presuntamente tenían en su poder bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana, además de una sustancia granulada y cristalina.

Dentro del inmueble fue detenido Miguel Ángel "N", a quien también le aseguraron presuntas dosis de droga. Fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía, bajo el señalamiento de presuntos delitos contra la salud.