Muere Conductor de Camión de Carga tras ser Atacado a Balazos en Monterrey

Un hombre dedicado a conducir un camión de carga tipo volteo fue asesinado a balazos luego de ser atacado por sujetos armados en calles de la colonia Los Remates, en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles en el cruce de las calles Valle del Centro y Valle Azul, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba al exterior de un domicilio cuando fue sorprendida por los agresores.

Testigos señalaron que el hombre fue atacado con varios disparos, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para brindarle atención médica.

Muere hombre en Hospital Universitario

Tras la agresión, el conductor fue trasladado debido a que presentaba al menos una herida de bala en el abdomen. Paramédicos realizaron las labores de auxilio y posteriormente fue llevado al Hospital Universitario para recibir atención especializada.

En el sitio del ataque quedó el camión de carga tipo volteo, propiedad del fallecido, el cual también resultó dañado tras recibir impactos de arma de fuego durante la agresión.

La víctima fue identificada como Luis Miguel Durán Torres, de 28 años de edad, quien pese a los esfuerzos médicos perdió la vida durante la mañana del jueves mientras permanecía internado.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque y ubicar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles responsables ni el motivo de la agresión. Agentes investigadores continúan con la recopilación de evidencias para integrar la carpeta correspondiente.