Seguridad

Muere Conductor de Camión de Carga tras ser Atacado a Balazos en Monterrey

Un hombre de 28 años de edad perdió la vida luego de ser atacado a balazos durante la noche del miércoles en la colonia Los Remates, al sur de Monterrey.

Policia de MonterreyAsesinan a hombre a balazos. Foto: N+

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Luis Miguel Durán, de 28 años, pierde la vida tras ser atacado a balazos en Monterrey. La Fiscalía busca esclarecer los hechos.

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