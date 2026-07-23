Homicidios

Van 2 Presidentes Municipales Asesinados en México en 2026: Sigue Violencia contra Alcaldes

En la última década, en promedio han matado a seis alcaldes por año en México

Evidencias de ataque a Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos, el 22 de julio 2026.Evidencias de ataque a Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos, el 22 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro
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