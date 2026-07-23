Van 2 Presidentes Municipales Asesinados en México en 2026: Sigue Violencia contra Alcaldes

La violencia política contra autoridades municipales se mantiene como un fenómeno recurrente en México. En lo que va de 2026, dos alcaldes han sido víctimas de asesinato.

Presidentes municipales asesinados en 2026, hasta el 23 de julio. Imagen: N+

El caso más reciente es el asesinato de Valentín Lavín, ocurrido a plena luz del día dentro del Palacio Municipal de Temoac, Morelos. A principios de junio, Joel Ángel Bravo, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado en su domicilio.

En promedio, asesinan 6 presidentes municipales por año

En los últimos 10 años, según datos del monitoreo realizado por N+, 59 presidentes municipales han sido asesinados. Los años más violentos de este periodo fueron 2017, con 10 asesinatos; 2018, con 12, y 2024, con 8. Los datos muestran un aumento de la violencia contra alcaldes durante años electorales.

Gráfica de asesinatos de presidentes municipales en la última década. Imagen: N+

En 2025, año de la elección judicial, fueron asesinados siete alcaldes, entre ellos Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. En lo que va de 2026, suman dos ediles víctimas de la violencia.

Sin embargo, la violencia política no alcanza únicamente a los alcaldes. Según datos del proyecto Votar entre Balas de Data Cívica, los funcionarios públicos concentran la mitad de los asesinatos, seguidos por los familiares directos, con 7.9%; los exfuncionarios, con 7.7%; los exalcaldes y excandidatos, con 5% cada uno, y los regidores, con 4%.

Asesinatos vinculados con la política municipal, desde 2017 hasta mayo 2026. Imagen: N+

Los datos muestran que los servidores públicos del ámbito municipal se encuentran entre los más expuestos a la violencia criminal que afecta a México desde hace décadas. Esto se explica, en gran medida, por la falta de capacidad de los municipios de contener, sin ayuda estatal o federal, la criminalidad presente en sus territorios.

Con información de Juan Pablo Figueroa Mansur