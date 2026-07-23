Mujer Revela que su Pareja Era un Ladrón y Población Enardecida lo Mata a Golpes en Tlaxcala

La acusación de una mujer contra su pareja desató un linchamiento en el municipio de San Pablo del Monte en el estado de Tlaxcala, la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Este 22 de julio, una mujer pidió auxilio tras asegurar que había sido víctima de violencia familiar y señaló a César “N” como presunto responsable de diversos robos en el barrio de San Nicolás.

Decenas de vecinos respondieron al llamado de auxilio y comenzaron a golpear al hombre sin asegurarse de que lo que la mujer decía fuera verdad; César "N"quedó gravemente herido por la población enardecida hasta que finalmente llegaron oficiales para detener este ataque.

Detienen a un hombre señalado de robos en San Pablo del Monte; Murió minutos después

Policías municipales y estatales rescataron al hombre de la turba, sin embargo, durante una revisión le aseguraron dosis de una sustancia con características similares al cristal por lo que fue detenido.

Horas más tarde, la mujer que había acusado a su pareja de cometer dos robos a casa habitación, fue señala como complice por lo que los vecinos también la retuvieron, la golpearon y le cortaron el cabello. La fémina logró librarse de las manos de los habitantes del barrio de San Nicolás y mencionó que fue señalada como delincuente cuando ni siquiera tenían pruebas.

César “N” comenzó a ponerse más grave hasta que se desvaneció cuando era trasladado por elementos de la Policía Municipal de San Pablo del Monte al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) donde se realizaría el certificado médico correspondiente.

Los oficiales informaron del hecho y solicitaron de manera inmediata el apoyo de los servicios de emergencia. Al arribar al lugar, paramédicos confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

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Investigan muerte de un hombre acusado de robo en San Pablo del Monte

Derivado a este fallecimiento, el Ministerio Público ordenó el desarrollo de las diligencias ministeriales y periciales correspondientes para el esclarecimiento del homicidio, en el cual le practicarán la necropsia de ley para determinas las causas de su muerte, esto con la intervención de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala reiteró su compromiso con una investigación objetiva, exhaustiva y con estricto apego a la legalidad, por lo que será el resultado de las investigaciones el que permita establecer las responsabilidades que, en su caso, correspondan.

Con información de N+

MCS