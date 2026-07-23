Homicidios

Mujer Revela que su Pareja Era un Ladrón y Población Enardecida lo Mata a Golpes en Tlaxcala

César "N" fue golpeado por habitantes del barrio de San Nicolás en San Pablo del Monte y murió cuando era trasladado a la Fiscalía de Tlaxcala.

César "N" acusado de robo por su pareja en Tlaxcala.Pareja es golpeada por población enardecida de Tlaxcala. Foto: Facebook Intlax

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Una acusación de robo y violencia familiar en Tlaxcala termina en linchamiento. César 'N' muere en traslado. La Fiscalía busca esclarecer el caso. ¿Qué sucedió realmente?

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