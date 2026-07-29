¿Qué Pasó en Japón? Terremotos Causan Muertos y Habitantes Reportan Nubes en Forma de Hongos

Este miércoles, 29 de julio de 2026, un nuevo terremoto de magnitud 5.8 volvió a sacudir la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, un día después de que un temblor de magnitud de 7.1 causara la muerte de 18 personas y varios atrapados bajo los escombros que los equipos de rescate continúan buscando.

Habitantes de la zona captaron videos de la formación de nubes a gran altura en forma de hongos, luego del terremoto de 7.1. Expertos señalan que se trata de un Cumulonimbus que se forman durante tormentas eléctricas intensas y pueden ir acompañadas de relámpagos, lluvias torrenciales, vientos fuertes o granizo, por lo que no estaría relacionado con el sismo.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, la base del Cumulonimbus suele situarse por debajo de 2 km. La cima frecuentemente alcanza una altura superior a 10 km, la extensión vertical de esta nube oscila entre 3 km y rara vez supera 15 km.

🚨🇯🇵 Meanwhile in Japan



Powerful 7.1mg Earthquake hit earlier resulting in this formation.



Do you ever remember ‘Earthquake Clouds’ up until recently?



Nah me neither. pic.twitter.com/Fa5oMKXcDM — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 28, 2026

El temblor de hoy tuvo lugar a las 22:19 (hora local) con epicentro en las islas Amakusa, cercanas a la localidad de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA).

El temblor se hizo notar con fuerza en la capital de la prefectura, y alcanzó el nivel 5 de 7 conforme a la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo.

Cabe recordar que Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

¿Qué pasó en Japón?

Al menos 18 personas han muerto y centenares resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7.1 que golpeó el sudoeste del archipiélago ayer martes, de acuerdo a las últimas cifras del Gobierno central y las autoridades locales.

El movimiento ha provocado cientos de réplicas en la región, con 48 sismos de magnitud 3 o superior según la escala japonesa y las autoridades han alertado de la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días.

Si bien las autoridades no han informado por el momento de nuevos daños por el terremoto de hoy, el temblor del martes provocó el colapso de un centro comercial en la localidad de Kashima, operado por la cadena Aeon, donde una explosión causada posiblemente por una fuga de gas después del temblor hizo derrumbar parte del edificio.

Este colapso estructural provocó al menos tres muertos, mientras que tres personas continúan desaparecidas según la cadena.

Además, los equipos de rescate tratan de encontrar supervivientes en la fábrica papelera Nippon Paper Industries de la localidad de Yatsushiro, donde el sismo derribó una gran chimenea causando al menos cinco fallecidos, según cifras del Gobierno local.

Con información de N+ y EFE

Rar