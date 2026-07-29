Sociedad

¿Qué Pasó en Japón? Terremotos Causan Muertos y Habitantes Reportan Nubes en Forma de Hongos

Un terremoto de magnitud 5.8 volvió a sacudir la prefectura de Kumamoto en Japón; habitantes reportan nubes en forma de hongos

Daños por terremotos en JapónDaños por terremotos en Japón. Foto: EFE

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Terremotos en Japón: Kumamoto sufre un nuevo sismo de 5.8 tras el devastador 7.1 que causó 18 muertes. Nubes en forma de hongos sorprenden a los habitantes.

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