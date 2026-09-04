Seguridad

Detienen a Mujer por Presunto Robo a Tienda de Ropa en San Pedro, Nuevo León

La joven fue sorprendida presuntamente intentando llevarse algunos productos sin pagarlos

Deteida por presunto robo a tiendaLa mujer será investigada por el presunto robo. Foto: Policía San Pedro

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Guardias de seguridad retuvieron a una persona por supuestamente intar robar algunas prendas en una plaza comercial

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