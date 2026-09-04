Detienen a Mujer por Presunto Robo a Tienda de Ropa en San Pedro, Nuevo León

Una joven mujer fue detenida por elementos de seguridad luego de ser acusada de presuntamente intentar robar algunos artículos de una tienda de ropa ubicada al interior de una plaza comercial, en la avenida Diego Rivera, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Fueron elementos de seguridad quienes recibieron un reporte de robo al interior de esta tienda de ropa. Al llegar a la plaza comercial, guardias de seguridad comentaron a los oficiales que tenían retenida a una mujer que presuntamente sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

La mujer, identificada como Nancy “N”, de 27 años de edad, fue arrestada por elementos municipales y trasladada a las instalaciones del C2, lugar donde se determinará su situación legal ante esta acusación de presunto intento de robo de mercancía.

Hasta el momento no se ha informado si entre las pertenencias de la mujer fueron encontrados los productos que presuntamente tomó. Se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles al respecto.

Durante esta semana también fue detenido un adolescente de 17 años de edad luego de ser sorprendido intentando robarse varios libros y discos de música. Locatarios mencionaron que estas situaciones son preocupantes y temen tras el incremento de este delito.