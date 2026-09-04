Seguridad

Descubren Pozo Profundo y Pipas Usadas para Extracción de Agua Potable en Puebla

La investigación de la Conagua con apoyo de la FGR derivó en la detención de seis personas y cinco vehículos en Amozoc.

Localizaron cinco pipas con capacidad para 10 mil y 20 mil litros.Localizaron cinco pipas con capacidad para 10 mil y 20 mil litros. Foto: Conagua

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Operativo en Amozoc: Detienen a seis personas y aseguran cinco vehículos por extracción irregular de agua.

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