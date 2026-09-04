Descubren Pozo Profundo y Pipas Usadas para Extracción de Agua Potable en Puebla

La Comisión Nacional del Agua en Puebla (Conagua) destacó que, entre las acciones más relevantes llevadas a cabo durante las últimas semanas, se encuentra un operativo contra la extracción y el uso irregular del líquido en el municipio de Amozoc.

La diligencia, coordinada por la Conagua, fue realizada junto con la Fiscalía General de la República (FGR) Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN).

Durante el cateo detectaron un pozo profundo de tres pulgadas de diámetro que, de acuerdo con la autoridad federal, operaba de manera irregular en un predio donde realizaban actividades de extracción y almacenamiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Seis Personas con Cinco Pipas de Agua y Detectan Pozo Ilegal en Puebla

En el lugar localizaron cinco pipas: cuatro con capacidad para 10 mil litros y una más de 20 mil, las cuales eran abastecidas mediante cuatro tanques de almacenamiento con espacio aproximado de 20 mil litros cada uno.

Como resultado del dispositivo, seis personas fueron detenidas y aseguraron cinco vehículos.

En Puebla, ponemos orden para proteger el agua.



En Amozoc, el @GobiernoMX detectó un pozo que operaba de manera irregular y realizaba actividades de extracción y almacenamiento ilegal de agua.



Como resultado del operativo coordinado por la #Conagua, fueron detenidas seis… pic.twitter.com/upWLjPq5XL — Conagua (@conagua_mx) August 22, 2026

Además, las autoridades decomisaron dos tanques-pipa sin tractor, con capacidad para 40 mil litros cada uno, los cuales se encontraban completamente llenos del recurso natural.

Con información de N+

JAPR