Reanudan Operaciones en AICM tras Tormenta Eléctrica que Afectó a Más de 7 Mil Pasajeros

Una tormenta eléctrica obligó este viernes a algunas aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a detener sus operaciones de despegue y aterrizaje. Un total de 7 mil 707 pasajeros se vieron afectados.

En suma, 48 operaciones han resultado afectadas hasta el momento: 43 vuelos de llegada desviados a aeropuertos alternos y cinco vuelos de salida cancelados.

Derivado de la intensa lluvia que se registró esta tarde en la zona del aeropuerto, y después de una revisión de pistas y rodajes, a fin de mantener operaciones seguras, los aterrizajes y despegues fueron suspendidos temporalmente.

El AICM estimó la reanudación de las operaciones en la pista 05 izquierda 23 derecha, aproximadamente a las 20:00 horas, y hacia las 21:00 horas en la pista 05 derecha 23 izquierda.

A partir de las 20:01 horas quedó abierta la pista 05 izquierda 23 derecha, reanudándose las operaciones en citada pista a partir de las 20:04 horas. Mientras que a partir de las 20:38 horas quedó operativa la pista 05 Derecha/23 Izquierda, con lo cual ambas pistas mantienen operaciones.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez alberga a decenas de aerolíneas comerciales que cubren rutas nacionales e internacionales. Entre las principales aerolíneas que operan actualmente se encuentran Aeroméxico, Volaris y Viva.

Desde esta terminal aérea operan también algunas de las aerolíneas internacionales más importantes, como American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Air Canada, Avianca, Copa Airlines, LATAM, Air France, British Airways, Lufthansa, Iberia y KLM.

"Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas", informó la terminal aérea capitalina vía X.

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Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas.



Para conocer el… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 12, 2026

Para conocer el estatus de los vuelos, el AICM recomendó a los usuarios mantenerse en contacto con su aerolínea. "Derivado de condiciones meteorológicas en el AICM tu itinerario podría verse modificado", añadió por su parte Aeroméxico.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó esta tarde las alertas Amarilla y Naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo en el norte de la capital del país.

AMP