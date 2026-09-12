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Reanudan Operaciones en AICM tras Tormenta Eléctrica que Afectó a Más de 7 Mil Pasajeros

En total, 48 operaciones resultaron perjudicadas: 43 vuelos de llegada desviados a aeropuertos alternos y cinco cancelados

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió sus operaciones. Foto: CuartoscuroEl Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió sus operaciones. Foto: Cuartoscuro

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