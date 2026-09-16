Deja al Menos 20 Muertos Colapso de Edificio Dañado por la Guerra en Gaza

Un edificio donde vivían alrededor de media docena de familias se derrumbó durante la madrugada de este miércoles en Ciudad de Gaza, matando al menos a 20 personas mientras dormían y dejando a otras 25 heridas.

Los equipos de rescate continuaban removiendo los escombros en busca de decenas de personas que se habían refugiado dentro de la estructura. Se reportó que hay 60 desaparecidos.

Según los datos ofrecidos a EFE por el hospital Al Shifa y el Ministerio de Sanidad gazatí, entre los fallecidos hay 8 niños, 14 personas más resultaron heridas y 10 sobrevivieron al derrumbe, que tuvo lugar en un inmueble de la zona oeste de la ciudad de Gaza (norte) afectado por los ataques israelíes, como ocurre con el 80% de la infraestructura de la Franja palestina.

El edificio se encontraba en la calle Al Sinaa de la capital gazatí y en él residían alrededor de un centenar de personas.

El repentino colapso del edificio, que se sabía que era inestable debido a los daños causados por ataques israelíes al inicio de la guerra, puso de manifiesto las condiciones cada vez más peligrosas y desesperadas en las que vive la mayoría de la población del enclave, mientras un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas permanece estancado.

Entre los fallecidos hay al menos 13 mujeres y niños, de acuerdo con Zaher al-Wahidi, portavoz del Ministerio de Salud de Gaza. Se espera que la cifra aumente a medida que los cuerpos sean recuperados de entre los escombros.

Según atestiguó EFE antes del derrumbe, que no dejó ninguna planta en pie, se trataba de un inmueble del que solo quedaba su esqueleto, sin ventanas, y que familias de desplazados usaban para vivir cubriendo los huecos con plásticos y cartones

Los aproximadamente 2 millones de habitantes de Gaza viven ahora en una franja de territorio que representa menos de la mitad de la superficie del enclave. La población depende de la ayuda humanitaria y permanece rodeada por tropas israelíes que realizan ataques o bombardeos casi a diario.

No se han realizado trabajos de reconstrucción desde que se acordó el alto el fuego hace casi un año. Israel ha señalado que no permitirá la reconstrucción hasta que Hamas se desarme.

El nivel de destrucción ha obligado a los palestinos a elegir entre vivir en abarrotados campamentos de tiendas de campaña o en lo que queda de los edificios dañados del enclave.

Al menos seis familias palestinas desplazadas vivían en el edificio que se derrumbó la madrugada del miércoles, pese a que sabían que estaba al borde del colapso, según la Defensa Civil de Gaza.

"La falta de opciones y alternativas no les dejó otra opción", dijo Aboud Majdalawi, uno de los rescatistas.

Después del derrumbe, varias personas buscaban desesperadamente a sus familiares o sus restos.

Un grupo de hombres fue visto cargando el cuerpo decapitado de un niño. Otras personas se sentaron sobre una montaña de escombros y retiraban desesperadamente trozos de colores que creían que podían pertenecer a la ropa de un sobreviviente. Solo encontraron cobijas cubiertas de polvo atrapadas entre los restos.

Fuentes del equipo de rescate informaron a EFE que se había avisado a los habitantes del edificio que había peligro de derrumbe por cuatro factores: la amplia destrucción por las bombas israelíes, la afectación a su estructura de las detonaciones que Israel lleva a cabo en edificios cercanos dentro de la zona de Gaza bajo su control, el cambio de temperaturas y el hecho de que no estaba construido para alojar a cien personas.

Las mismas fuentes indicaron que no tienen esperanza de encontrar a más supervivientes bajo los escombros, ya que desde hace horas no han conseguido escuchar voces de ellos.

Según atestiguó EFE en el lugar, los rescatistas trabajan con tres máquinas excavadoras, que según fuentes de Defensa Civil son las únicas existentes en la Franja de Gaza debido a las dificultades que pone Israel a la entrada de material en el enclave palestino.

El derrumbe se produjo sobre las 2:00 horas, hora local, pero hasta las 8:30 horas, las máquinas no llegaron al lugar, ya que estaban en zonas lejanas del centro de Gaza. Además, cada dos horas tienen que hacer pausas debido a la escasez de aceite de motor en la Franja, que les obligan a parar las máquinas para que se enfríe el motor.

Junto al edificio, el portavoz de Defensa Civil pidió "con carácter urgente" que se facilite el equipo necesario para las operaciones de rescate, tanto en el inmueble derrumbado esta madrugada como en los escombros de otros que aún albergan miles de cadáveres.

"Esperamos que el mundo se dé cuenta de la gravedad de esta cuestión", añadió Basal, que recordó que las familias que habitaban en el edificio, aun estando dañado, lo hacían por falta de alternativas de vivienda y de espacios suficientes para establecer centros de acogida.

A pesar del alto el fuego acordado en octubre, que ha reducido los combates en Gaza, Israel ha continuado realizando ataques que han dejado al menos mil 375 muertos desde que entró en vigor el acuerdo, según funcionarios de salud locales.

La guerra entre Israel y Hamas, que se ha prolongado durante casi tres años, ha dejado más de 73 mil 789 palestinos muertos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados que las agencias de la ONU y organizaciones internacionales consideran, en general, confiables. No distingue entre civiles y combatientes, pero señala que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de las víctimas.

La mayoría de la población de Gaza vive desplazada en tiendas de campaña o en malas condiciones en edificios dañados por los ataques israelíes, según la ONU.

El Site Management Cluster (SMC), una plataforma de coordinación humanitaria vinculada al sistema de Naciones Unidas, sitúa a los desplazados en 1.7 millones de personas.

Con información de AP y EFE

ASJ