Internacional

Deja al Menos 20 Muertos Colapso de Edificio Dañado por la Guerra en Gaza

Entre las víctimas fatales hay mujeres y niños, según reportes preliminares, mientras continúan labores para recuperar más cuerpos

GazaNo se han realizado trabajos de reconstrucción desde que se acordó el alto el fuego hace casi un año. Foto: Reuters.

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