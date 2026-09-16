Avioneta se Estrella y Mueren 3 Personas: Suiza Investiga por Accidente en Los Alpes

Tres personas murieron este miércoles luego de que una avioneta monomotor se estrellara contra una ladera en los Alpes, en el suroeste de Suiza, informó la Policía Cantonal de Valais.

El accidente ocurrió poco antes de las 16:00 horas locales, cuando la aeronave colisionó por causas que aún se desconocen contra la ladera norte de la zona de Fluhalp, cerca de la estación de montaña de Leukerbad.

Los tres pasajeros que viajaban a bordo murieron, mientras las autoridades trabajan para identificar a las víctimas. La investigación para determinar las causas del accidente quedó a cargo de las autoridades federales suizas.

El accidente registrado en los Alpes de Suiza se suma a otros hechos aéreos ocurridos recientemente en distintos países. En Estados Unidos, cinco personas murieron y varias más resultaron heridas después de que un Boeing 767-300 de Prime Air se saliera de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami.

El avión, procedente de San Juan, Puerto Rico, chocó contra varios vehículos y posteriormente se incendió. Más de 60 unidades de emergencia acudieron al lugar para controlar las llamas y atender a los afectados, mientras las operaciones del aeropuerto fueron suspendidas temporalmente debido al cierre de pistas y calles de rodaje.