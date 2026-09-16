Internacional

Avioneta se Estrella y Mueren 3 Personas: Suiza Investiga por Accidente en Los Alpes

La aeronave impactó contra una ladera cerca de la estación de montaña de Leukerbad por causas que aún se desconocen

Accidente Avion Suiza 16 Septiembre 2026 Muerto Heridos AlpesAlpes Suizos Durante el Otoño. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Mueren 3 personas tras el choque de una avioneta en los Alpes suizos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+