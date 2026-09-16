Salud

Ameba 'Comecerebros': ¿Cuáles Son los Primeros Síntomas y Cómo Avanza?

El caso de un hombre de 34 años que murió a causa de la infección ha encendido las alertas de la población. Te contamos las primeras señales del contagio.

Estudios a cerebros de pacientesVarias personas han muerto por la ameba "comecerebros". Foto: Pexels | Ilustrativa

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