Ameba 'Comecerebros': ¿Cuáles Son los Primeros Síntomas y Cómo Avanza?

La llamada “ameba comecerebros” volvió a generar preocupación en México tras confirmarse el fallecimiento de un hombre de 34 años en Yucatán, quien se infectó con el protozoo unicelular Naegleria fowleri después de tener contacto con un lago artificial de Mérida, Yucatán. El caso puso nuevamente la atención sobre una infección poco frecuente, pero de evolución grave, cuyos primeros síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades.

Carlos, instructor de deportes acuáticos, falleció el 8 de septiembre después de permanecer hospitalizado con deterioro neurológico y edema cerebral. Las autoridades sanitarias informaron que las muestras tomadas del paciente y del agua del lago coincidieron en la presencia de Naegleria fowleri. Tras la confirmación, 361 personas que estuvieron en contacto con el estanque desde el 4 de agosto quedaron bajo observación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ameba ‘Comecerebros’ Ingresa Así al Cuerpo Humano: Síntomas en Fase Inicial y Avanzada

De acuerdo con los especialistas consultados por N+, los primeros síntomas de la “ameba comecerebros” pueden aparecer con dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos. Estos síntomas corresponden a la fase inicial de la enfermedad y pueden ser difíciles de distinguir de otros padecimientos.

Conforme la infección avanza, pueden presentarse manifestaciones neurológicas más graves. Entre ellas se encuentran rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio, convulsiones y alucinaciones.

La gravedad de estos síntomas está relacionada con la forma en que Naegleria fowleri puede ingresar al organismo. El microorganismo se encuentra en agua contaminada y puede entrar por las fosas nasales cuando el agua asciende con fuerza. Posteriormente, puede desplazarse a través del nervio olfativo hasta llegar al cerebro, donde destruye tejido.

La infección no se transmite de persona a persona ni por tragar agua contaminada. El riesgo está relacionado con la entrada del agua contaminada por la nariz, entrando en contacto profundo con las fosas nasales, debido a que la ameba se adhiere al nervio olfatorio.

En el caso registrado en Yucatán, Carlos presentó un deterioro neurológico que requirió atención en terapia intensiva, ventilación mecánica y tratamiento antiparasitario, antibiótico y antifúngico antes de su fallecimiento.

El lago artificial donde habría ocurrido la exposición ya fue clausurado y las autoridades sanitarias implementaron protocolos de seguridad para vigilar a las personas que tuvieron contacto con el agua.

La identificación de síntomas como dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos después de una posible exposición al agua contaminada debe considerarse un motivo para buscar atención médica.

TLS