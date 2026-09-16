Salud

Presión Arterial Normal: Nivel Ideal para Cuidar Corazón, Cerebro y Riñones

La OMS recomendó checar con frecuencia los niveles, así como registrar las lecturas periódicas

Presión arterialUna persona se mide sus niveles de presión arterial. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La OMS alerta sobre el aumento de casos de presión arterial alta. Controlar tu presión es vital para evitar problemas graves. Descubre cómo mantenerla en niveles saludables.

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