Trump Reconoce Combate de México al Crimen Organizado y Destaca Cooperación en Seguridad

El gobierno del presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, destacó la cooperación en materia de seguridad que mantiene con México para combatir el narcotráfico.

"La cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México ha contribuido a eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, incluido 'el Mencho'".

También reconoció la labor de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la incautación de mayores volúmenes de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de recursos militares y policiales adicionales en la frontera compartida.

Mediante un comunicado, el gobierno estadounidense indicó que "México debe tomar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas áreas de su territorio y continúan amenazando al pueblo estadounidense".

“México necesita fortalecer la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación de la industria privada y aumentando significativamente las inspecciones en sus puertos de entrada”, indicó.

Y añadió que “las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, su financiación y sus redes criminales”.

También destacó la importancia de "exponer, arrestar y enjuiciar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han colaborado con los cárteles y traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”.

Además, el gobierno de Trump identificó a las siguientes naciones como países de tránsito de drogas importantes o países productores de drogas ilícitas importantes: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Asimismo, aclaró que la presencia de un país en la lista no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno en la lucha contra las drogas ni su coordinación con Estados Unidos.

Con información de N+