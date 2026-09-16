Narcotráfico

Trump Reconoce Combate de México al Crimen Organizado y Destaca Cooperación en Seguridad

El gobierno de EUA sugirió a México aumentar las inspecciones en sus puertos de entrada

Donald Trump durante su visita a Irlanda el 12 de septiembre 2026.Donald Trump durante su visita a Irlanda el 12 de septiembre 2026. Foto: Reuters

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México, clave en la lucha contra el narcotráfico según Trump, pero necesita reforzar sus fuerzas de seguridad. ¿Cómo impactará esto en la cooperación bilateral?

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