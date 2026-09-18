Abandonan Cuerpo Sobre el Bulevar 2000 a la Altura de Paseos del Vergel en Tijuana

Un cuerpo fue abandonado sobre el bulevar 2000, a la altura del fraccionamiento Paseos del Vergel, en Tijuana, de acuerdo con información preliminar.

Según el reporte recibido, la víctima sería aparentemente un hombre y fue localizada sobre la construcción correspondiente a los carriles confinados de la vialidad.

Hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre la identidad de la persona ni se han precisado las circunstancias en las que fue abandonado el cuerpo.

Autoridades se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las condiciones del hallazgo. La información permanece en desarrollo.

Información Miguel Martínez

APG