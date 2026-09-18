Homicidios

Abandonan Cuerpo Sobre el Bulevar 2000 a la Altura de Paseos del Vergel en Tijuana

Autoridades localizaron a una persona, aparentemente un hombre, sobre la estructura de los carriles confinados

Abandonan Cuerpo Sobre el Bulevar 2000 a la Altura de Paseos del Vergel en TijuanaAbandonan Cuerpo Sobre el Bulevar 2000 a la Altura de Paseos del Vergel en Tijuana | Foto: N+
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