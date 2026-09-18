Seguridad

Catean Inmueble y Detienen a Presunto Extorsionador en Reynosa, Tamaulipas

Se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jesús Daniel “N” por su presunta participación en abastecimiento y comercialización de un producto de la canasta básica

Catean Inmueble y Detienen a Presunto Extorsionador en Reynosa, TamaulipasDetienen a Presunto Extorsionador en Reynosa. Foto: FGJ

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Cateo en Reynosa: Fiscalía y SEDENA detienen a Jesús Daniel “N” por presunta extorsión en la venta de productos básicos.

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