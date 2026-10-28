Asesinan a Mujer y Disparan contra Hombre para Robar Vehículo en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que la autoridad judicial sentenció de manera individual a 42 años y seis meses de prisión a Rafael ‘N’, de 37 años, y a Abigail ‘N’, tras acreditarse su responsabilidad penal en los delitos de feminicidio, homicidio calificado en grado de tentativa y robo de vehículo agravado.

Las investigaciones ministeriales establecieron que la tarde del 20 de julio de 2022, las víctimas acudieron a un domicilio ubicado en la localidad de San Miguel Espejo, en el municipio de Puebla, acompañadas por los hoy sentenciados.

En el sitio, Rafael ‘N’ le exigió a su hermano dinero en efectivo derivado de una compraventa y, ante la negativa, le disparó con arma de fuego; en ese momento, Angélica ‘N’ intervino para evitar el despojo, por lo que fue atacada con al menos cinco disparos en abdomen y extremidades que le causaron la muerte, huyendo posteriormente los agresores a bordo de una unidad motriz.

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La representación social sustentó la acusación, por lo que el 21 de octubre de 2026 el tribunal dictó fallo condenatorio de 42 años y 6 meses de prisión para cada uno de los responsables.

Además se les impuso una multa económica de 63 mil 697 pesos con 64 centavos, amonestación, inhabilitación de derechos civiles y políticos, y dejando a salvo los derechos de las víctimas para cuantificar la reparación del daño integral en la fase de ejecución.

La FGE Puebla mantiene firme su labor para investigar con rigor técnico y sancionar con penas ejemplares las conductas que atenten contra la vida, actuando con estricto apego a la ley y en defensa de las víctimas de violencia de género.

Con información de N+

GMAZ