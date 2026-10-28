Seguridad

Asesinan a Mujer y Disparan contra Hombre para Robar Vehículo en Puebla

Rafael 'N' y Abigail 'N' mataron a disparos a Angélica 'N' durante un conflicto en San Miguel Espejo, junta auxiliar de la capital poblana

Sentenciados Rafael N Abigail N Feminicidio Tentativa Homicidio Robo San Miguel Espejo PueblaAbigail 'N' participó en el feminicidio de Angélica en San Miguel Espejo. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Angélica fue asesinada en Puebla por intervenir en un robo. Rafael y Abigail, sentenciados a 42 años. La FGE reafirma su compromiso contra la violencia de género. Más detalles aquí.

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