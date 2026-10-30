Sociedad

Tijuana Podría Alcanzar los 3.2 Millones de Habitantes para el 2040; IMPLAN

Ante la proyección, se contemplan proyectos de obras de movilidad como un tren ligero y reordenamientos en Santa Fe y Vía Rápida

Tijuana Podría Alcanzar los 3.2 Millones de Habitantes para el 2040Tijuana Podría Alcanzar los 3.2 Millones de Habitantes para el 2040 | Foto: N+

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