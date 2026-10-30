Tijuana Podría Alcanzar los 3.2 Millones de Habitantes para el 2040; IMPLAN

Con proyecciones demográficas que estiman que Tijuana alcance hasta 3.2 millones de habitantes para el año 2040, autoridades y especialistas en desarrollo urbano comenzaron la planeación de proyectos clave de movilidad, infraestructura hídrica y servicios públicos para hacer frente al acelerado crecimiento poblacional.

De acuerdo con el diagnóstico, además de la movilidad urbana, los retos centrales para las próximas décadas serán garantizar el suministro sustentable de agua potable y realizar una ampliación integral de la red de drenaje pluvial en las distintas delegaciones de la ciudad.

Durante las mesas de la Consulta Pública del Plan Estratégico Metropolitano 2026-2040, el director del Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN), Juan Mascareño López, destacó que se analizan alternativas de transporte masivo, como la implementación de un sistema de tren ligero, así como reordenamientos viales prioritarios para destrabar cuellos de botella en la ciudad.

Por su parte, la directora de Planeación y Movilidad del IMPLAN, Heidi Paola Mármol, resaltó la participación de la ciudadanía y diversos sectores expertos en estos talleres de trabajo para retroalimentar la visión metropolitana a futuro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Proyectan 3.2 Millones de Habitantes en Tijuana para el 2040

Con información de Pamela Mercado

JMR