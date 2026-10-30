Aseguran 51 Kilos de Droga Durante Cateo en Piedras Negras, Coahuila

Como parte de las acciones coordinadas entre la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, se realizó un cateo en un domicilio de la colonia Real del Norte, en Piedras Negras, luego de que vecinos reportaran de manera anónima la presunta venta de droga en el inmueble.

El operativo se llevó a cabo el cruce de las calles Pedro Advíncula Valdez y Adrián Aguirre Benavides. Tras obtener la orden correspondiente de un juez, las autoridades ingresaron al inmueble para realizar las diligencias de investigación.

Durante la intervención, los elementos de las distintas corporaciones aseguraron un total de 51 kilogramos de sustancias con características de cristal y cocaína, las cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias correspondientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a una Persona por Presunta Venta de Droga en Piedras Negras, Coahuila

El delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos confirmó que la investigación quedará a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las indagatorias.