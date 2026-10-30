Seguridad

Aseguran 51 Kilos de Droga Durante Cateo en Piedras Negras, Coahuila

Las autoridades realizaron el operativo luego de que vecinos denunciaran la venta de droga en el domicilio

Aseguran 51 Kilos de Droga Durante Cateo en Piedras Negras, CoahuilaAseguran 51 Kilos de Droga Durante Cateo en Piedras Negras, Coahuila. Foto: N+

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