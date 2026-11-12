Futbol

Rafael Márquez Prepara a su 11 Titular: ¿Qué Sabemos sobre Alineación de México vs Jamaica?

La Selección Mexicana se alista para disputar el encuentro del próximo sábado

Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana de fútbolRafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, durante un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Foto: AFP | Archivo

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