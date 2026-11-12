Rafael Márquez Prepara a su 11 Titular: ¿Qué Sabemos sobre Alineación de México vs Jamaica?

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Ante este encuentro, Rafael Márquez trabaja en la definición de su alineación titular.

El combinado nacional, actual campeón del torneo, tendrá una prueba importante frente al conjunto jamaiquino en una serie que se disputará a dos partidos. Por ello, el cuerpo técnico analiza las alternativas disponibles y busca consolidar un equipo que pueda responder tanto en defensa como en ataque.

El encuentro de ida se disputará este sábado 14 de noviembre en Kingston, donde Rafael Márquez buscará obtener su primera victoria en un compromiso oficial al frente del combinado nacional.

¿Cuál es la posible alineación de México vs Jamaica?

De acuerdo con TUDN, durante uno de los entrenamientos de la Selección Mexicana se pudieron observar algunos movimientos del cuerpo técnico que ofrecen pistas sobre los futbolistas que podrían aparecer en el once inicial:

Portero: Raúl "Tala" Rangel.

Defensas: Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Érik Lira, Gilberto Mora y Luis Romo.

Delanteros: Roberto "Piojo" Alvarado, Santiago Giménez y Julián Quiñones.

La lateral derecha todavía representa una de las posiciones con mayor competencia, pues Israel Reyes también podría ocupar ese lugar dependiendo del sistema que decida utilizar el entrenador.

El resultado de este enfrentamiento será importante para la definición de la serie, pues México tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria en casa el martes 17 de noviembre, cuando reciba al representativo caribeño en el Gigante de Acero, en Monterrey, Nuevo León.

Además de avanzar a la siguiente ronda, el Tricolor tiene el objetivo de conservar el campeonato que obtuvo en 2025 y conseguir su boleto al Final Four del torneo de la Concacaf.

FBPT