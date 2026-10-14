Detienen a Hombre Investigado por Serie de Robos en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre que es investigado por una serie de robos en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, fue detenido por policías municipales junto a dos personas más, a quienes les hallaron droga.

Con apoyo de las cámaras del c4 y labores de inteligencia del área de Investigación Criminal, elementos de la Policía de Guadalupe detuvieron a un hombre considerado objetivo prioritario por su presunta relación con diversos robos en el municipio, a menos de 24 horas de haber cometido su último atraco.

El ahora detenido, identificado como Miguel Ángel 'N', alias 'Mike', de 24 años de edad, fue interceptado en el cruce de las avenidas Pablo Olivas y Arturo de la Garza, en la colonia Valles de la Silla.

En el mismo sitio fueron arrestados Julio César 'N', de 38 años, y Michell 'N', de 25 años de edad, a quienes les aseguraron 22 dosis de marihuana, 10 dosis de cristal y diversos cosméticos relacionados con un robo reportado horas antes.

A Miguel Ángel 'N' le atribuyen los robos registrados el pasado 13 de octubre en una propiedad de la colonia Villa de San Sebastián, donde se llevaron productos para el cuidado de la piel, con un valor aproximado de 67 mil pesos.

Así como los ocurridos el 1 y 2 de octubre, en el Gimnasio CEDEREG y en dos negocios de la colonia Bosques del Contry y otro en el centro de Guadalupe, donde no se especificaron los montos. Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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