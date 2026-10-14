Seguridad

Detienen a Hombre Investigado por Serie de Robos en Guadalupe, Nuevo León

Junto al joven de 24 años fueron capturadas dos personas más con diversas dosis de droga

Detenidos por robos en GuadalupeA los detenidos les fueron aseguradas diversas dosis de droga. Foto: Policía de Guadalupe

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