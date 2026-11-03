Accidentes

Muere Motociclista tras Choque en Carretera Paso del Toro-Alvarado

Un hombre perdió la vida al presuntamente ser impactado por una camioneta en Veracruz. El presunto responsable huyó del lugar

Muere Motociclista tras Choque en carretera Paso del Toro-AlvaradoParamédicos arribaron al sitio y confirmaron que el motociclista no contaba con signos vitales. Foto: Archivo | N+

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Un hombre muere en la carretera Paso del Toro-Alvarado tras ser arrollado por una camioneta que huyó. Autoridades confirman el deceso.

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