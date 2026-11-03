Muere Motociclista tras Choque en Carretera Paso del Toro-Alvarado

Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida tras ser víctima de un accidente mientras circulaba en su motocicleta sobre la carretera Paso del Toro-Alvarado en Veracruz.

El reporte en el lugar indica que el motociclista viajaba en dirección a Alvarado cuando, presuntamente, una camioneta hizo corte de circulación, provocando el impacto de la moto y que el motociclista saliera proyectado al pavimento.

El conductor de la camioneta que presuntamente fue responsable del accidente se dio a la fuga para evadir responsabilidades, dejando al motociclista en el pavimento con lesiones graves que finalmente le causaron la muerte.

Al lugar donde se registraron los hechos arribaron elementos de Guardia Nacional (GN), Protección Civil Estatal (PC) y paramédicos de Protección Civil de Medellín (PC), quienes confirmaron el deceso del motociclista.