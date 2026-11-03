Accidentes

Trailero Impacta Autos y Motocicleta en Carretera de Veracruz; Hay un Lesionado

Según datos el conductor de la unidad pesada presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no logró frenar al encontrarse con una fila de vehículos

Tráiler impactó cinco vehículos en la carretera Xalapa-VeracruzTráiler impactó varios vehículos en la carretera Xalapa-Veracruz. Foto: José López Contreras

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Un tráiler descontrolado causa caos en la carretera Xalapa-Veracruz, impactando autos y una motocicleta. El conductor huyó, pero fue detenido.

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