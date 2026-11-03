Trailero Impacta Autos y Motocicleta en Carretera de Veracruz; Hay un Lesionado

Un tráiler impactó cuatro vehículos particulares y una motocicleta sobre la carretera Xalapa-Veracruz, el accidente dejó una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

Los primeros reportes indican que el conductor de la unidad de carga presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no logró frenar al encontrarse con una fila de vehículos, por lo que terminó arrollando las unidades.

El tráiler paró su marcha subiéndose al camellón central, a su paso derribó un poste de alumbrado público y quedó recargado contra un árbol. Todo ocurrió la mañana de este martes.

Al lugar acudieron paramédicos de varias corporaciones, Protección Civil Municipal de Xalapa y Bomberos, además de elementos de la Policía Estatal y Tránsito del Estado, quienes brindaron atención a los afectados y realizaron labores de abanderamiento.

El accidente provocó afectaciones a la circulación vehicular para quienes ingresaban a Xalapa procedentes del puerto de Veracruz.

El conductor del trailer emprendió la huida y fue detenido metros mas adelante.