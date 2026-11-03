Accidente en Segundo Piso de Periférico Hoy: Alternativa Vial por Volcadura de Auto

Una volcadura se registró en el segundo piso del Periférico sur, donde un automóvil color rojo terminó con las llantas hacia arriba luego de impactarse contra el muro de contención de la vialidad.

El carro quedó sobre el carril de extrema izquierda, lo que generó complicaciones para quienes circulaban por esta vía.

Tras el accidente, servicios de emergencia se movilizaron para atender al ocupante del vehículo, quien recibió asistencia debido a los golpes que sufrió.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Se Ven Desde el Aire las Afectaciones Viales por Accidente en Periférico Sur

El percance ocurrió a aproximadamente un kilómetro de una salida de esta vialidad, en dirección al oriente, hacia la zona de Xochimilco.

Como alternativa vial, los conductores que se acercan a la zona pueden usar el Eje 10 Sur, o bien, pasar por la zona baja.

A las 8:30 horas, continuaban las afectaciones en el segundo piso de Periférico.

FBPT