Accidente en Segundo Piso de Periférico Hoy: Alternativa Vial por Volcadura de Auto
Un automóvil chocó contra el muro de contención y terminó volcado sobre el carril de extrema izquierda
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Una volcadura se registró en el segundo piso del Periférico sur, donde un automóvil color rojo terminó con las llantas hacia arriba luego de impactarse contra el muro de contención de la vialidad.
El carro quedó sobre el carril de extrema izquierda, lo que generó complicaciones para quienes circulaban por esta vía.
Tras el accidente, servicios de emergencia se movilizaron para atender al ocupante del vehículo, quien recibió asistencia debido a los golpes que sufrió.
El percance ocurrió a aproximadamente un kilómetro de una salida de esta vialidad, en dirección al oriente, hacia la zona de Xochimilco.
Como alternativa vial, los conductores que se acercan a la zona pueden usar el Eje 10 Sur, o bien, pasar por la zona baja.
A las 8:30 horas, continuaban las afectaciones en el segundo piso de Periférico.
FBPT