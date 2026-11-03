Accidentes

Accidente en Segundo Piso de Periférico Hoy: Alternativa Vial por Volcadura de Auto

Un automóvil chocó contra el muro de contención y terminó volcado sobre el carril de extrema izquierda

Volcadura en segundo piso del PeriféricoVolcadura en segundo piso de Periférico este martes 3 de noviembre de 2026. Foto: N+

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