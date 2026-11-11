Unidad de Transporte Choca Contra Tren y Bloquea Cruce en Ejido Lucio Blanco en Matamoros

Un camión chocó contra los vagones de un tren en el cruce ferroviario de Lucio Blanco en Matamoros luego de un percance en el que el operador de la unidad estuvo involucrado afortunadamente el conductor resultó ileso y todo quedó únicamente en daños materiales.



Se trata de un camión nodriza es decir una unidad que transportaba otro vehículo sobre su plataforma.



Tras el choque elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal Tamaulipas acudieron al lugar y mantienen resguardada el área mientras se realizan las labores correspondientes.



El accidente ha impedido el cruce regular de vehículos por esta zona por lo que los automovilistas que acostumbran transitar por el sitio deben tomar sus precauciones



Por su parte personal de bomberos trabajó en el retiro de cables que quedaron derribados y de algunos escombros además de que lograron controlar una fuga de gasolina de la unidad que se registró tras el impacto.



Hasta el momento las autoridades permanecen en el lugar a la espera de que llegue una grúa para poder remover el camión y así restablecer la circulación en el cruce.