Accidentes

Unidad de Transporte Choca Contra Tren y Bloquea Cruce en Ejido Lucio Blanco en Matamoros

El ferrocarril quedó atravesado sobre el cruce y bloqueó momentáneamente el paso vehicular

El Accidente Ocurrió Cerca del Ejido Lucio Blanco en Matamoros.El Accidente Ocurrió Cerca del Ejido Lucio Blanco en Matamoros. Foto: N+

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Un tren bloquea el cruce tras colisión con una unidad de carga. Sin heridos reportados, pero el tráfico se detuvo.

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