Accidentes

Muere Motociclista al ser Atropellado en la Carretera Federal 57 en San José Iturbide

La víctima representan alrededor de 50 años de edad, el presunto responsable huyó del lugar

Muere Motociclista al ser Atropellado en la Carretera Federal 57 en San José Iturbide.Muere Motociclista al ser Atropellado en la Carretera Federal 57 en San José Iturbide. Foto: N+

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Hasta el momento continúa como desconocida la identidad de la persona fallecida, quien fue trasladada a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.

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