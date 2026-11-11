Muere Motociclista al ser Atropellado en la Carretera Federal 57 en San José Iturbide

Un hombre de aproximadamente 50 años falleció tras ser atropellado cuando circulaba en motocicleta por la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 44, cerca de la localidad de La Cinta, en San José de Iturbide.

El hecho ocurrió la noche de este pasado martes; según los primeros reportes, el conductor del vehículo involucrado huyó después de impactar a su víctima.

Personas que presenciaron el incidente llamaron al 911 y paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista, quien presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

Aunque fue trasladado para recibir atención médica, más tarde se confirmó su muerte.

El percance movilizó a los cuerpos de emergencia y se pidió a los automovilistas reducir la velocidad y circular con precaución.

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Mientras se realizaban las labores, el operador de un tráiler rojo colocó su unidad para advertir a otros conductores y prevenir otro accidente.

Hasta el momento, no se han informado la identidad de la víctima ni las circunstancias precisas del atropello.