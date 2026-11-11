Seguridad

Detienen en Tijuana a ‘Beto Leyva’, Presunto Coordinador de Tráfico de Personas

Lo vinculan con secuestros de migrantes y lavado de dinero, afirma Omar García Harfuch

beto-leyva-detenido-tijuanaElementos de seguridad custodian a José Alberto ‘N’, alias ‘Beto Leyva’. Foto: Gabinete de Seguridad

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