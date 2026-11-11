Detienen en Tijuana a ‘Beto Leyva’, Presunto Coordinador de Tráfico de Personas

José Alberto ‘N’, alias ‘Beto Leyva’, fue detenido en Tijuana, Baja California, durante la ejecución de órdenes de cateo. Se le señala de coordinar el tráfico de personas desde esa ciudad hacia San Diego y San Ysidro, California.

Se le identifica como integrante del círculo cercano de René y Alfonso Arzate García, conocidos como ‘La Rana’ y ‘El Aquiles’. Los hermanos encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.

Las investigaciones también lo relacionan con secuestros de migrantes, por quienes se exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló en la publicación con la que dio a conocer la detención que a ‘Beto Leyva’ se le vincula además con negocios utilizados para lavar dinero de la facción y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos. Añadió que cuenta con una orden de arresto vigente en ese país.

Un comunicado conjunto describe al detenido como operador de una organización criminal vinculada con tráfico de drogas y armas, lavado de dinero, tráfico de personas, extorsión y secuestro en Sinaloa, Baja California y Durango. De acuerdo con el documento, las investigaciones permitieron ubicar la zona de movilidad y los lugares que frecuentaba, y con esa información un juez de control otorgó las órdenes de cateo para intervenir inmuebles en Tijuana.

En el operativo interinstitucional participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR), esta última a través de su Agencia de Investigación Criminal. Actuaron en coordinación con autoridades locales y con intercambio de información e inteligencia con Homeland Security Investigations (HSI), de Estados Unidos.

Al detenido se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. El comunicado precisa que cuenta con antecedentes de arrestos en Estados Unidos.

Según información adicional sobre el caso, ‘Beto Leyva’ tiene su zona de actividad en Choix y Los Mochis, Sinaloa, y en Tijuana, donde opera negocios utilizados como fachada y centros de lavado de dinero para los hermanos Arzate García. Esa información señala a los hermanos como responsables del tráfico de narcóticos, armas, contrabando de dinero en efectivo, lavado de dinero, tráfico de personas, extorsión, secuestro y actos violentos en Sinaloa, Baja California y Durango.

La misma información indica que opera con una red dentro de Estados Unidos que obtiene armas y vehículos robados, entregados a la organización para operaciones tácticas. Añade que en 2007 fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en El Cajón, California, por introducir de contrabando a extranjeros indocumentados, y que tiene una orden federal de arresto activa emitida por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos por no comparecer a procedimientos judiciales federales.

CT