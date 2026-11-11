Sociedad

Baja California Podría Terminar 2026 en Primer Lugar Nacional en Homicidios Dolosos

El estado acumuló mil 92 víctimas entre enero y septiembre, de acuerdo con cifras del SESNSP

Baja California Podría Terminar 2026 en Primer Lugar Nacional en Homicidios DolososBaja California Podría Terminar 2026 en Primer Lugar Nacional en Homicidios Dolosos | Foto: N+

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