Baja California Podría Terminar 2026 en Primer Lugar Nacional en Homicidios Dolosos

Baja California podría cerrar 2026 en el primer lugar nacional en víctimas de homicidio doloso, pese a la tendencia a la baja que se ha reportado en este delito, señaló el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

El representante consideró que, aunque existe una mayor coordinación entre las corporaciones de seguridad, es necesario fortalecer las estrategias de prevención y no limitar las acciones a reaccionar después de que ocurren hechos violentos.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Baja California registró mil 92 víctimas de homicidio doloso entre enero y septiembre de 2026.

Ante este panorama, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública insistió en la importancia de reforzar las medidas preventivas para reducir la incidencia de este delito en la entidad.

APG