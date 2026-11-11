Seguridad

Sheinbaum Dice que Deben Seguir Investigaciones por Agentes de la CIA en Chihuahua

La presidenta se pronuncia sobre declaraciones de exfuncionario estatal, quien dijo que la gobernadora Maru Campos sí tenía conocimiento de la presencia de elementos estadounidenses en su estado

Maru Campos durante evento en CDMX en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMaru Campos durante evento en CDMX en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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