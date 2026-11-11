Sheinbaum Dice que Deben Seguir Investigaciones por Agentes de la CIA en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció porque las autoridades continúen con las investigaciones sobre la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en Chihuahua presuntamente desde 2025, como lo dijo un exfuncionario estatal al diario The New York Times.

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria nacional se refirió a las declaraciones de Guillermo Zuany, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, quien a través de un mensaje dijo al medio que la gobernadora, María Eugenia Campos, sí sabía de la presencia de la CIA en la entidad.

“Está detenido el fiscal de Chihuahua (César Jáuregui), donde la propia gobernadora dijo que él era el responsable. En todo caso, la Fiscalía tiene que seguir con las investigaciones. (Pero) es relevante este vicefiscal o subfiscal (Zuany); vale la pena conocer quién es esta persona y cómo colabora él con una de las agencias de Estados Unidos”, manifestó Sheinbaum.

La mandaría nacional recordó que el Gabinete de Seguridad, en el momento que tuvo conocimiento de la presencia de la CIA, manifestó que se trataba de un asunto ilegal porque se viola la Ley de Seguridad Nacional, por lo que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación que derivó en la detención del exfiscal.

Sheinbaum hizo énfasis en que cualquier operación o colaboración tiene que garantizar el respeto a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

“Cualquier agente de una agencia estadounidense en México tiene que cumplir necesariamente con la Ley de Seguridad Nacional, en este caso no se cumplió y por esa razón está detenido el fiscal”, abundó.

The New York Times señaló que Zuany Portillo, quien se encuentra prófugo de la justicia, ayudó a la CIA a operar en secreto en el país.

Explicó que meses antes, el gobierno estadounidense le había retirado la visa por sospechas de presuntos nexos con bandas criminales, pero presuntamente la CIA decidió cooperar con él como contacto en la zona.

A través de un mensaje de texto, el exfuncionario además dijo que Campos sí sabía de la presencia de la CIA en Chihuahua.

Tras esta información, la Fiscalía General del Estado emitió ayer un comunicado, en el que dijo que en ninguna de las declaraciones ni en ningún otro dato de prueba —contenidos en la carpeta de investigación— existe referencia a que la gobernadora haya conocido o autorizado la participación de personas extranjeras en actividades operativas de la Fiscalía.

“Lo que la investigación acreditó, y un juez de control tuvo por probable al dictar auto de vinculación a proceso, es precisamente lo contrario: que esa información le fue ocultada. Los dichos atribuidos a una persona (Zuany) contra la que existe orden de aprehensión vigente no forman parte de la carpeta de investigación".

"Esta Fiscalía no se pronuncia sobre versiones expresadas fuera del proceso; su actuación se sustenta exclusivamente en los datos de prueba que integran la carpeta y está sujeta al control del juez de la causa”, puntualizó.

SPB