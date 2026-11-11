Medio Ambiente

Salmy, un Perro que Ayuda a Cuidar el Planeta en la Facultad de Química de la UNAM

Vivía en las calles, pero fue rescatado hace 8 años y hoy le da identidad a la iniciativa medioambiental Sarepta. Con una bata, ayuda a recolectar la materia prima para elaborar jabones

Salmy, perro de la Facultad de Química de la UNAMFoto: Facultad de Química de la UNAM

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