Salmy, un Perro que Ayuda a Cuidar el Planeta en la Facultad de Química de la UNAM

Darle una segunda vida al aceite de cocina usado es la misión de Sarepta, un proyecto de la Facultad de Química de la UNAM que lo recolecta en Ciudad Universitaria para transformarlo en jabón y evitar que contamine el agua.

Juana Villada, encargada del proyecto Sarepta, indicó:

"La gestión adecuada de los aceites de cocina que está siendo una problemática mundial muy severa, anualmente se están colectando 67 millones de toneladas a nivel global, sin embargo, solo el 30% se recicla, lo demás lo están tirando o se vierte a ríos o al drenaje, un litro de aceite usado está contaminando 40 mil litros de agua potable, nosotros hemos logrado juntar 5 mil 300 litros de aceite".

En el laboratorio, el aceite usado se filtra y se mezcla con hidróxido de sodio. Después se moldea y reposa para crear jabón.

Pero este laboratorio tiene un jefe muy especial.

Es Salmy, un perro que vivía en las calles, pero fue rescatado hace ocho años y hoy le da identidad a esta iniciativa medioambiental. Con una bata hecha a la medida, ayuda a recolectar la materia prima para elaborar jabones.

La coordinadora de asuntos escolares de la Facultad de Química de la UNAM, Elena Ramírez, explicó:

"El perrito Salmy ha sido una conexión muy buena con nuestros alumnos, profesores, con toda la comunidad y es su 'Salmystation', porque aquí guarda su carrito".

Karla Reyes, una estudiante, mencionó sobre Salmy:

"Salmy no es solo un perrito es el 'dogtor', es el encargado, el responsable de todo esto, es nuestra cara al mundo y es lo que le da más visibilidad al proyecto y por eso es muy importante y porque es parte de nuestra familia de la Facultad de Química".

Salmy ha creado toda una comunidad entre profesores y alumnos que dejan huella en el planeta.

Ocho años después de su rescate, Salmy se ha convertido en un compañero que transformó un laboratorio en una familia.

Con información de Joseline Vilchis.

LECQ