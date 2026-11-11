Sociedad

En Zonas de Jalisco Ciudadanos Afirman que Llevan Más de un Mes sin Agua

A pesar de los ajustes en el Sistema Intermunicipal para el tandeo de agua, que afecta el suministro de 627 colonias, hay zonas donde ciudadanos afirman que llevan más de 40 días sin líquido

Familias en Guadalajara tienen más de un mes sin agua.Foto: N+

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