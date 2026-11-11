En Zonas de Jalisco Ciudadanos Afirman que Llevan Más de un Mes sin Agua

Desde hace 40 días, en la casa de la familia González en la colonia Belisario Domínguez, al noreste de Guadalajara, no hay agua, pese a que oficialmente se encuentra en el sistema de rotación de agua potable del SIAPA.

Los 6 integrantes de la familia optimizan hasta la última gota.

Al respecto, María del Carmen González, explicó cómo lo hacen:

"Una tinita para la cabeza, cuando mucho son dos para que se me enjuaguen bien y para el cuerpo van a ser otras dos de esas grandes, la cubeta grandecita ahí en su baño".

Los desechables se han vuelto parte de su rutina, como lo refiere Raudel Cortez:

"Más que nada, para no gastar tanta agua es lo que utilizamos, platitos hondos, también las cucharas desechables".

En la última semana tuvieron que comprar una pipa que les costó mil 800 pesos y les duró apenas 3 días. El cuidado de la ropa es un gasto adicional.

"En la lavandería son como 100 pesos o 120 según la prenda si es delgada o gruesa", explicó María del Carmen González.

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El saneamiento de la presa Las Pintas, uno de los principales cuerpos de agua de la entidad, registra un avance del 20%, en el que se ha logrado eliminar 3 mil litros de agua contaminada por segundo.

Luis Barboza Niño, director general de la Comisión Estatal del Agua, precisó:

“Se hicieron intervenciones en seis puntos, los de principales aportaciones en las diferentes zonas del trayecto del canal de Las Pintas, se generaron obras provisionales de desvío a colectores existentes para que esas aguas ya no estuvieran escurriendo al canal de Las Pintas”.

El gobierno de Jalisco informó que prevé que la rotación de agua termine en diciembre y el servicio se normalice de forma paulatina.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, indicó:

“Estamos trabajando aceleradamente para recuperar el sistema antiguo y lo antes posible poder recuperar los volúmenes de agua que nos permitan eliminar los tandeos. Yo espero de verdad de verdad que antes de terminar este plazo que nos habíamos puesto al 15 de diciembre, tengamos ya todo terminado”.

Con información de N+ Guadalajara.

LECQ