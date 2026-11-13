Deportes

México Ya Está en Jamaica para su Encuentro de la Nations League

La Selección Mexicana de Rafael Márquez aterrizó el jueves en Jamaica para el compromiso de Cuartos de Final del torneo

Jugadores de la Selección Mexicana.Foto: Facebook @MiSeleccionMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+