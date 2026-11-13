México Ya Está en Jamaica para su Encuentro de la Nations League

La Selección Mexicana de Rafael Márquez llegó a Jamaica este jueves para su compromiso ante los ‘Reggae Boyz’ en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, que se disputará este viernes en el National Stadium en Kingston.

Los seleccionados buscarán la tan ansiada victoria en esta nueva etapa del combinado mexicano.

México con Márquez como director técnico ha disputado 4 partidos amistosos de los que ha empatado dos de ellos, con Colombia 1-1, con Perú 1-1, y ha acumulado dos derrotas ante Estados Unidos 3-0 y con Chile 2-0.

Este primer compromiso oficial para ‘Rafa’ será una importante prueba al frente de la Selección Nacional.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Para lograr el objetivo en esta ocasión en la convocatoria están:

Los porteros Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla.

Para la defensa Márquez llamó a Rodrigo Huescas, Kevin Álvarez, César Montes, Israel Reyes, Diego Campillo, Johan Vásquez, Jesús Orozco Chiquete, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

En la media están Erik Lira, Luis Romo, Erik Sánchez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Andrés Montaño y Santiago Sandoval.

Y se convocó a los delanteros Isaías Violante, Roberto Alvarado, Jesús Corona, Alexis Vega, Armando León, Julián Quiñones, Santiago Gimenez y Armando González.

El partido de vuelta se jugará el martes 17 de noviembre en Monterrey.

Con información de N+

LECQ