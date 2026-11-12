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México vs Jamaica: ¿Qué Pasa si Pierde el Tri el Sábado en la Nations League 2026?

La Selección Mexicana afronta un duro compromiso de cuartos de final ante los Reggae Boyz en Kingston

Jamaica ha crecido futbolísticamente en años recientes y se ha convertido en un duro rival para México.Jamaica ha crecido futbolísticamente en años recientes y se ha convertido en un duro rival para México. Foto: Reuters

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