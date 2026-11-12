México vs Jamaica: ¿Qué Pasa si Pierde el Tri el Sábado en la Nations League 2026?

Llegó el momento de la verdad para Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana. Luego de 4 juegos como entrenador Tricolor, no ha conseguido ganar. Así que le urge un triunfo ante Jamaica, este fin de semana en los cuartos de final de la Nations League 2026 de la Concacaf.

El partido México vs Jamaica se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nacional de la capital de Jamaica. Si quieres ver el partido en vivo, puedes checar los detalles en N+.

La Selección Mexicana no puede darse el lujo de caer ante los Reggae Boyz, porque se complicaría el panorama en la Liga de Naciones de la Concacaf. Además acentuará las críticas hacia la gestión de Márquez, ya que el timonel suma 2 derrotas y 2 empates desde que asumió el puesto.

Rafael Márquez Álvarez, de 47 años de edad, asumió el rol de entrenador nacional luego de que Javier Aguirre dejó el cargo tal y como estaba pactado: al finalizar el Mundial 2026, aunque también cabía la posibilidad de que se extendiera el contrato un poco más.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidió que era momento de que Márquez, quien fue auxiliar de Aguirre, tomara el mando pensando en el ciclo del Mundial 2030. Y así fue, de inmediato pusieron manos a la obra.

Sólo que el arranque ha generado serias dudas entre la afición y la prensa deportiva: Desde que Rafa está en el banquillo, México lleva 4 encuentros amistosos con los siguientes resultados: primero empató con Colombia y Perú (ambos con 1-1 en el marcador); luego fue goleado 3-0 por Estados Unidos y posteriormente cayó 2-0 ante Chile.

¿Qué pasa si la Selección Mexicana pierde con Jamaica en la Liga de Naciones Concacaf 2026?

Así que Jamaica será un sinodal clave a estas alturas: Rafa Márquez y México tienen poco margen de maniobra en cuartos de final de la Nations League de la Concacaf. Si pierde este fin de semana las críticas se multiplicarán y además se pondrá en riesgo el boleto a semifinales.

Sí la Selección Mexicana pierde ante los jamaicanos en Kingston no todo estará perdido, a menos que sea por una goleada marca Acme. Y decimos que aún hay posibilidades de salir del problema, porque aún faltaría el duelo de vuelta.

La eliminatoria de cuartos de final es a dos partidos, así que Tricolores y Reggae Boyz se verán las caras muy pronto: el duelo de vuelta será el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Gigante de Acero de Monterrey, Nuevo León. Y sí o sí, ese día se decidirá el boleto a las semifinales.

En caso de perder o empatar en Jamaica, la Selección Mexicana tendrá pocos días para preparar la revancha. Y aunque contará con la ventaja de la localía, no hay como regresar de tierras jamaicanas con un triunfo. Y eso lo tiene muy claro el entrenador Rafa Márquez, quien además necesita empezar a callar bocas.

Con información de N+