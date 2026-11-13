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OIEA Desconoce el Paradero de 400 Kilos de Uranio Enriquecido en Irán

El organismo pidió mayor colaboración del régimen islámico para tener información sobre este material

El organismo desconoce varias situaciones sobre el tema nuclear en IránEl organismo desconoce varias situaciones sobre el tema nuclear en Irán. Foto: Reuters

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¿Dónde está el uranio enriquecido de Irán? OIEA exige respuestas urgentes ante el riesgo de uso militar.

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