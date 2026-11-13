OIEA Desconoce el Paradero de 400 Kilos de Uranio Enriquecido en Irán

Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) alertaron que siguen sin conocer el paradero de los más de 400 kilos de uranio altamente enriquecidos en Irán.

Además, exigieron más cooperación de las autoridades iraníes, ya que hasta el momento hay falta de información y una negativa a permitir el acceso a las instalaciones para verificar esos materiales.

El problema radica que ese uranio podría ser usado en actividades militares, lo que constituye "un motivo de grave preocupación" y debe resolverse con "máxima urgencia", señala el OIEA en un informe técnico sobre Irán.

La agencia dijo que los ataques militares de Israel y de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán en junio de 2025 y este año causaron una "situación sin precedentes".

Sin embargo, consideró "fundamental" que se reanuden lo antes posible las inspecciones del OIEA en el país y agregó que sigue sin poder cumplir sus obligaciones en Irán en materia de salvaguardias nuclear (controles), en el marco del Acuerdo de No Proliferación de armas atómicas (TNP).

En junio de 2025, cuando Israel atacó por primera vez las instalaciones nucleares, Irán disponía de unos 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al necesario para fabricar armas atómicas.

Con ello, la República Islámica, el principal enemigo de Israel y Estados Unidos, podría fabricar una decena de bombas, aunque Irán siempre niega tener esas intenciones.

Por otra parte, el OIEA advierte que debido a la falta de cooperación con Irán, sus inspectores desconocen el lugar exacto de una nueva instalación de enriquecimiento de uranio en Isfahan (Irán central), anunciada en junio de 2025, ni saben si allí hay materiales nucleares.

En general, ante la falta de acceso a las instalaciones nucleares declaradas de Irán, el OIEA señala que no puede verificar si Irán ha suspendido todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento, incluidas las actividades de investigación y desarrollo.

Tampoco sabe si Irán ha suspendido todas las actividades de reprocesamiento, ni conoce el volumen de las existencias de uranio de Irán, ni los inventarios de centrifugadoras y equipos conexos de Irán.

Además, desconoce si Irán ha vuelto a trabajar en proyectos de agua pesada, un proceso en el que se puede extraer plutonio, otra sustancia aparte del uranio altamente enriquecido que sirve para fabricar bombas atómicas.

ICM