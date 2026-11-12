‘Tenemos su Dinero y su Estrecho’, Trump Dice que No Necesita Acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, afirmó que su país no necesita un acuerdo con Irán, pues dijo que ya tiene su dinero e incluso su estrecho de Ormuz.

En un mensaje en su red Truth Social, también dio a conocer que le pidió al vicepresidente, JD Vance, que se concentre en asuntos domésticos y no en negociaciones con Teherán.

"No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos días ya pasaron. Tenemos su dinero, centenares de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho" de Ormuz, afirmó este jueves.

“Le he pedido al vicepresidente Vance que centre toda su atención en la corrupción y la delincuencia masivas que tienen lugar en ciudades y estados gobernados por demócratas en todos los Estados Unidos”, explicó el mandatario.

Trump comentó que Minnesota, California, Illinois y muchos otros estados gobernados por la oposición “son, en su totalidad, desastres corruptos y mal gestionados”.

“Cada mes se roban miles de millones de dólares. Nuestro presupuesto podría equilibrarse rápidamente si se pusiera fin a esta actividad delictiva a gran escala. ¡La corrupción corre por las venas de la cúpula demócrata!”, añadió.

El Partido Demócrata logró darle un vuelco al Congreso y ampliar además su dominio político en varios estados en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Pocos meses después de la primera oleada de ataques masivos contra Irán, en febrero de este año, Vance viajó a Pakistán para negociar directamente con representantes iraníes sobre el desmantelamiento de su programa nuclear.

Ese encuentro no rindió frutos, y ahora el vicepresidente estaría considerando reanudar esos contactos con Teherán, de acuerdo a medios de prensa estadounidenses.

Paralelamente a esos esfuerzos diplomáticos, Trump encargó a Vance liderar un grupo de trabajo ministerial sobre supuesto fraude de dinero público, en el ámbito de las ayudas sociales, los programas sanitarios públicos o las pensiones.

En septiembre, el Departamento de Justicia anunció registros y acusación contra un supuesto fraude protagonizado por una organización no gubernamental, Home at Last, que recibió millones de dólares para sus programas destinados a personas sin hogar en California.