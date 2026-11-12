‘Tenemos su Dinero y su Estrecho’, Trump Dice que No Necesita Acuerdo con Irán
El mandatario pidió al vicepresidente, JD Vance, que se concentre en asuntos domésticos y no en negociaciones con Teherán
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El mandatario pidió al vicepresidente, JD Vance, que se concentre en asuntos domésticos y no en negociaciones con Teherán
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El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, afirmó que su país no necesita un acuerdo con Irán, pues dijo que ya tiene su dinero e incluso su estrecho de Ormuz.
En un mensaje en su red Truth Social, también dio a conocer que le pidió al vicepresidente, JD Vance, que se concentre en asuntos domésticos y no en negociaciones con Teherán.
"No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos días ya pasaron. Tenemos su dinero, centenares de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho" de Ormuz, afirmó este jueves.
“Le he pedido al vicepresidente Vance que centre toda su atención en la corrupción y la delincuencia masivas que tienen lugar en ciudades y estados gobernados por demócratas en todos los Estados Unidos”, explicó el mandatario.
Trump comentó que Minnesota, California, Illinois y muchos otros estados gobernados por la oposición “son, en su totalidad, desastres corruptos y mal gestionados”.
“Cada mes se roban miles de millones de dólares. Nuestro presupuesto podría equilibrarse rápidamente si se pusiera fin a esta actividad delictiva a gran escala. ¡La corrupción corre por las venas de la cúpula demócrata!”, añadió.
El Partido Demócrata logró darle un vuelco al Congreso y ampliar además su dominio político en varios estados en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
Pocos meses después de la primera oleada de ataques masivos contra Irán, en febrero de este año, Vance viajó a Pakistán para negociar directamente con representantes iraníes sobre el desmantelamiento de su programa nuclear.
Ese encuentro no rindió frutos, y ahora el vicepresidente estaría considerando reanudar esos contactos con Teherán, de acuerdo a medios de prensa estadounidenses.
Paralelamente a esos esfuerzos diplomáticos, Trump encargó a Vance liderar un grupo de trabajo ministerial sobre supuesto fraude de dinero público, en el ámbito de las ayudas sociales, los programas sanitarios públicos o las pensiones.
En septiembre, el Departamento de Justicia anunció registros y acusación contra un supuesto fraude protagonizado por una organización no gubernamental, Home at Last, que recibió millones de dólares para sus programas destinados a personas sin hogar en California.