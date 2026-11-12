Internacional

‘Tenemos su Dinero y su Estrecho’, Trump Dice que No Necesita Acuerdo con Irán

El mandatario pidió al vicepresidente, JD Vance, que se concentre en asuntos domésticos y no en negociaciones con Teherán

Donald Trump durante una ceremonia del Día de los Veteranos en Virginia, EUA, el 11 de noviembre de 2026. Foto: ReutersDonald Trump durante una ceremonia del Día de los Veteranos en Virginia, EUA, el 11 de noviembre de 2026. Foto: Reuters

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