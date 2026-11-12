Tiroteo Cerca de la Casa Blanca en Washington Deja Dos Muertos y Cuatro Heridos

Un tiroteo a poco más de un kilómetro de distancia de la Casa Blanca dejó a dos personas sin vida y cuatro personas heridas, según reportó la Policía Metropolitana de Washington (MPD).

Las autoridades reportaron que el tirador fue encontrado con una herida de bala al interior de un departamento cercano al vecindario de Logan Circle, aproximadamente a 1.6 kilómetros al norte de la Casa Blanca.

No obstante, luego de más de una hora de negociaciones con las autoridades, estas confirmaron que el sospechoso se quitó la vida dentro de su apartamento.

Previamente, la Policía de DC informó que el sospechoso disparó contra los agentes al menos dos veces y posteriormente fue encontrado con una herida de bala que presuntamente se habría autoinfligido.

El sujeto fue identificado por las autoridades como Matt Lambert, un médico de urgencias que tenía una demanda en contra de la Asociación de Condominios Metropole, desde marzo debido a que reparaciones en el edificio habrían provocado moho en su departamento de lujo, ubicado en Logan Circle.

En un primer momento, la Policía informó que cerca de las 8:30 horas (hora de Washington), en la zona de las calles 15 y P, en el noroeste, se desarrollaba un tiroteo activo a un kilómetro y medio de la sede presidencial desde donde despacha Donald Trump.

En el lugar se desplegó el equipo de Respuesta a Emergencias de la MPD.

Policía de Washington y agentes federales se despliegan ante tiroteo cerca de la Casa Blanca. Foto: AP

Agentes armados se posicionaron en tejados y balcones, mientras el presunto responsable se atrincheró en un apartamento sobre el gimnasio VIDA Fitness en Washington, donde una persona habría perdido la vida.

Reportes de medios estadounidenses señalan que el sospechoso armado se encuentra en un enfrentamiento con la policía. En el lugar también se desplegaron los cuerpos del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional han respondido.

Las autoridades desplegaron una barricada en el bloque 1500 de la calle 15, Noroeste: "Por favor, evite el área mientras trabajamos para resolver el incidente", señaló la autoridad.

Las calles aledañas también fueron bloqueadas durante el amplio despliegue policial. La Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) informó que envió agentes al lugar para brindar apoyo.

Asimismo, el FBI indicó que su oficina en Washington estaba colaborando con la policía local en la investigación.

Acordonan zona en Washington tras tiroteo de hoy cerca de la Casa Blanca. Foto: AP

Un testigo identificado como Ryan Dubicki se encontraba en su apartamento cercano alrededor de las 8 de la mañana cuando, según dijo, "escuchó unos cinco disparos".

"Estaban muy dispersos, así que pensé que eran obras", dijo. Poco después miró a su alrededor y "había policías por todas partes".

Los administradores de su edificio de apartamentos enviaron un aviso de que había un posible tirador activo.

De acuerdo con el corresponsal de N+, Ariel Moutsatsos, las actividades al interior de la Casa Blanca transcurren en total normalidad.

TLS