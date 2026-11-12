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Tiroteo Cerca de la Casa Blanca en Washington Deja Dos Muertos y Cuatro Heridos

Autoridades dieron a conocer que, luego de una hora de negociaciones, el tirador cometió suicidio al interior de su departamento

Tiroteo cerca de la Casa Blanca hoyAgentes de la policía local responden a reportes de una investigación por tiroteo en curso, el miércoles 12 de noviembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

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Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja cinco heridos. La policía y el FBI están en el lugar. ¿Qué está pasando en Washington? Descubre más.

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