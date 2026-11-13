Rusia No Ha Aceptado Participación de la UE en Negociaciones con Ucrania

Rusia volvió a poner un freno a la intención de la Unión Europeo de participar en las próximas reuniones para buscar una salida a la guerra entre Moscú y Kiev, que en febrero próximo cumplirá 5 años.

Aunque incluso se dijo que la aprobación había venido directamente del presidente ruso, Vladimir Putin, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, negó que la decisión haya sido tomada.

El funcionario dijo que Rusia todavía no ha accedido a permitir la participación de países europeos en las negociaciones con Ucrania mediadas por Estados Unidos, aunque representantes de Kiev y Washington lo dieron por hecho.

"Una vez que comprendamos sus verdaderas intenciones y su disposición a contribuir al proceso de paz, entonces podremos tomar una decisión sobre la celebración de negociaciones en un formato ampliado", declaró.

"Si los europeos tienen realmente a alguien que esté al menos autorizado de alguna manera para hablar y si de verdad tienen voluntad de hacerlo, por supuesto, estaremos dispuestos a hablar con ellos", afirmó Peskov.

Cuestionado sobre si Emmanuel Macron, presidente de Francia, podría representar a la Unión Europea, Peskov comentó que a cada hora llegan nuevas informaciones.

A su vez, se negó a comentar de modo alguno la posible candidatura de la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, conocida por sus críticas al Kremlin.

Durante las conversaciones en Abu Dabi, los enviados europeos mantuvieron reuniones por separado con la delegación ucraniana, pero no participaron en los encuentros entre los representantes de Kiev y Moscú.

Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, los europeos sí participarán en las próximas conversaciones, mientras que Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y representante estadounidense, dijo que no se puede alcanzar un acuerdo de paz "sin que estén en la mesa".

Este mismo viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que "es evidente que Europa debe participar en las conversaciones de paz para proteger nuestros intereses, pero también para apoyar a Ucrania".

Sin embargo, durante las conversaciones en Abu Dabi, el negociador ruso Vladimir Medinski dijo que Moscú "no ha recibido ni una sola iniciativa de paz ni una sola propuesta concreta de paz de los países europeos" y que "no está claro qué hay que discutir" con Europa.

ICM