Internacional

Rusia No Ha Aceptado Participación de la UE en Negociaciones con Ucrania

A pesar de que la víspera Ucrania y EUA dieron por hecho que sucedería, el Kremlin dijo que todavía no ha tomado una decisión

Dmitri Peskov, vocero del Kremlin, dijo que todavía no se había decidido la participación de la UE en negociaciones de pazDmitri Peskov, vocero del Kremlin, dijo que todavía no se había decidido la participación de la UE en negociaciones de paz. Foto: Reuters

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El Kremlin frena la participación de la UE en las conversaciones de paz con Ucrania. Aunque Zelenski y Kushner insisten en su importancia, Rusia aún no da luz verde.

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