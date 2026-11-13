Caravanas Migrantes ‘No Pasan de Oaxaca’, Dice Sheinbaum ante Señalamiento de EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que ninguna caravana migrante se encuentra actualmente en tránsito hacia la frontera norte del país y aseguró que, desde la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, se han desintegrado 24 movilizaciones de este tipo.

Durante su declaración de este viernes, la mandataria explicó que las caravanas se han disuelto luego de que las autoridades mexicanas proporcionan información a sus integrantes sobre las restricciones migratorias establecidas por el gobierno estadounidense y la imposibilidad de ingresar a su territorio.

Sheinbaum detalló que, de las dos caravanas que había reportado previamente, una ya se disolvió y la mayoría de sus integrantes regresaron a sus países de origen, mientras que la segunda apenas comienza a formarse.

La presidenta sostuvo que actualmente no existe ninguna caravana que avance hacia la frontera norte y señaló que la movilización que comienza a organizarse ya recibe atención por parte de las autoridades.

Indicó que las 24 caravanas registradas desde el inicio del gobierno de Donald Trump no han llegado más allá de Oaxaca rumbo al norte, pues la mayoría de sus integrantes permanece en Chiapas después de recibir información y atención sobre las condiciones para ingresar a Estados Unidos.

La mandataria reiteró que el Gobierno de México mantiene estas acciones para informar a las personas migrantes sobre las disposiciones migratorias del país vecino y evitar que continúen su desplazamiento hacia la frontera.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que no permitirá el ingreso a su país de personas migrantes que avancen en caravana y amenazó con duplicar inmediatamente los aranceles a México si el gobierno mexicano no detiene estas movilizaciones.

A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump aseguró que se estaban formando grandes caravanas para atravesar territorio mexicano y sostuvo que muchas de las personas que las integran son individuos que otros países no quieren recibir.

“México debe detenerlas, ¡ya!; y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump también afirmó que las autoridades mexicanas, el gobernador de Texas, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habían sido informados sobre la situación.

En su publicación, el presidente estadounidense sostuvo que el movimiento de personas migrantes hacia su país estaba ocurriendo nuevamente y lo relacionó con los resultados de las elecciones intermedias.