Política

Caravanas Migrantes ‘No Pasan de Oaxaca’, Dice Sheinbaum ante Señalamiento de EUA

La mandataria explicó que las movilizaciones se han dispersado luego de que las autoridades brindan información sobre las restricciones migratorias

Caravanas Migrantes ‘No Pasan de Oaxaca’, Dice Sheinbaum ante Señalamiento de EUAMigrantes de la Caravana "Dios con Nosotros" en Chiapas. Foto: CUARTOSCURO

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Sheinbaum asegura que las caravanas migrantes no avanzan más allá de Oaxaca. ¿Qué medidas han tomado las autoridades mexicanas para dispersarlas?

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