Internacional

Papa León XIV Regresa a Chiclayo, Perú, para Oficiar Misa Multitudinaria

Cientos de fieles se congregaron para recibir al pontífice en la ciudad donde desarrolló parte de su labor religiosa durante casi ocho años

Papa LeónEl Papa León XIV en su visita a Chiclayo, Perú. Foto: Reuters

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