Papa León XIV Regresa a Chiclayo, Perú, para Oficiar Misa Multitudinaria

El papa León XIV llegó este viernes a Chiclayo, Perú, ciudad en la que ejerció como obispo durante casi ocho años y con la que mantiene un vínculo especial. Su arribo generó una amplia movilización de habitantes y visitantes.

Desde las primeras horas del día, numerosos fieles comenzaron a trasladarse a un terreno ubicado en las afueras de la ciudad para asistir a una misa multitudinaria al aire libre, programada como parte de las actividades del pontífice.

La llegada de Robert Prevost, nombre de nacimiento del actual líder de la Iglesia católica, estuvo acompañada de muestras de entusiasmo por parte de quienes lo recuerdan por su trabajo pastoral. En Chiclayo todavía es llamado con expresiones de cercanía como "Padre" y "Amigo".

La ciudad peruana representa un lugar significativo en la trayectoria religiosa de León XIV, quien permaneció cerca de dos décadas en Perú, donde realizó labores misioneras y obtuvo la nacionalidad de ese país.

Durante casi ocho años estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo como obispo, por lo que su regreso tiene un significado particular para la comunidad católica local.

Su visita también forma parte de una gira de 12 días por Sudamérica, que incluyó paradas en Uruguay y Argentina antes de llegar a territorio peruano, donde inició actividades el miércoles 11 de noviembre.

Un día antes de llegar a Chiclayo, el jueves 12 de noviembre, el pontífice se pronunció contra la violencia hacia las mujeres y cuestionó que todavía prevalezcan actitudes machistas en la sociedad.

Durante un encuentro con ciudadanos en la Plaza de Armas de Lima, señaló que esta problemática se refleja en situaciones como la ausencia de los padres en el entorno familiar, los abusos y las agresiones contra las mujeres.

"Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos, la violencia hacia las mujeres", expresó.

FBPT