Se acerca cada vez más el fin de año y con ello el último día de clases 2026; la duda que surge es: ¿Cuándo salen los niños de la escuela para vacaciones de Navidad?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las fechas clave para las vacaciones de Navidad e invierno del ciclo escolar 2026-2027 son las siguientes.

¿Cuándo es el último día de clases 2026 para vacaciones de Navidad?

El último día de clases está programado para el viernes 18 de diciembre de 2026. Mientras que el último fin de semana con clases será el 18 de diciembre, los alumnos ya no asisten desde el sábado 19 de diciembre.

De forma general, el inicio oficial del periodo vacacional comienza el lunes 21 de diciembre de 2026 y termina el martes 5 de enero de 2027.

Respecto al Día de Reyes, es el miércoles 6 de enero para que el regreso a clases se concrete el jueves 7 de enero.

Dicho periodo es para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional en todo el país.

Hay que recordar que el calendario para educación preescolar, primaria y secundaria tiene 185 días al contemplarse el inicio de clases desde el pasado 31 de agosto y finaliza el 9 de julio de 2027.

Mientras que educación normal consta de 190 días y las clases concluyen el 13 de julio de 2027.

Los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2026-2027 aplican para las 32 entidades del país de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El calendario establece dos periodos de receso escolar. El primero comprende del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, reanudándose las clases el 7 de enero. El segundo será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

En lo que se refiere a las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo escolar 2027-2028, se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027.

HVI